Scopri come Novitec ha trasformato la Ferrari SF90 XX Stradale in un'icona di potenza e stile.

Un capolavoro di ingegneria automobilistica

La Ferrari SF90 XX Stradale rappresenta un traguardo straordinario nel mondo delle supercar, e Novitec, noto tuner tedesco, ha deciso di spingere ulteriormente i confini di questo modello già eccezionale. Con soli 799 esemplari prodotti, la SF90 XX è già un oggetto di desiderio per gli appassionati di auto sportive. Tuttavia, Novitec ha portato la personalizzazione a un livello superiore, combinando estetica e prestazioni in un modo che lascia senza fiato.

Potenza senza precedenti

Il cuore pulsante della SF90 XX Stradale è un motore V8 biturbo da 4 litri, che Novitec ha reso ancora più potente. Grazie a un innovativo impianto di scarico ad alte prestazioni, disponibile in acciaio inox o nella leggera lega Inconel, la potenza del motore termico è aumentata da 797 a 827 CV. Questo, unito all’unità elettrica, porta la potenza complessiva a un impressionante 1.060 CV. La SF90 XX Stradale non è solo un’auto da corsa; è un’esperienza di guida senza pari, capace di emozionare anche i piloti più esperti.

Design e aerodinamica perfezionati

Dal punto di vista estetico, Novitec ha mantenuto l’integrità del design originale della Ferrari, apportando solo modifiche mirate. Le nuove calotte per gli specchietti in carbonio a vista conferiscono un tocco racing, mentre i cerchi forgiati Novitec NF11, sviluppati in collaborazione con Vossen, offrono un aspetto aggressivo e sportivo. Disponibili in diverse finiture, i cerchi misurano 20″ all’anteriore e 21″ al posteriore, accompagnati da un abbassamento di circa 25 millimetri della vettura, migliorando così il baricentro e il comportamento dinamico in curva.

Personalizzazione senza limiti

All’interno, Novitec offre un’opzione di personalizzazione quasi illimitata. I clienti possono scegliere tra una vasta gamma di rivestimenti artigianali, colori e materiali, permettendo di creare un abitacolo su misura che rispecchi il proprio stile personale. Questa attenzione ai dettagli e alla personalizzazione rende ogni SF90 XX Stradale un pezzo unico, perfetto per chi desidera distinguersi nel mondo delle supercar.

Conclusione

La Ferrari SF90 XX Stradale by Novitec non è solo un’auto, ma un simbolo di potenza, eleganza e innovazione. Con prestazioni straordinarie e un design mozzafiato, rappresenta il sogno di ogni appassionato di auto sportive. Novitec ha dimostrato ancora una volta di essere all’avanguardia nel tuning automobilistico, offrendo un prodotto che non solo soddisfa, ma supera le aspettative.