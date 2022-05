Fiat ha scelto di lanciare sul mercato un modello top di gamma per quanto riguarda la versione elettrificata della piccola cittadina famosa in tutto il mondo. Per farlo si è affidata ad un italiano famoso a livello mondiale ovvero Andrea Bocelli.

Il noto tenore ha contribuito per quanto riguarda l’impianto audio. In questo articolo vi spiegheremo dettagliatamente questo modello unico.

Nuova 500 Bocelli: le caratteristiche

La base resta quella della 500 Elettrica che già si è potuta apprezzare su strada. I cambiamenti di questa versione sono appunto legati maggiormente agli interni.

Innanzitutto l’impianto audio è stato realizzato da Fiat in collaborazione con JBL assieme allo stesso Andrea Bocelli ed al figlio Matteo.

L’idea è quella di dotare la piccola city-car di un impianto audio di livello Premium.

Inoltre sono presenti novità come i Virtual Venues ovvero ricreazioni di 4 degli ambienti d’esibizione preferiti dal tenore che si potranno diffondere nell’abitacolo della vettura.

I quattro ambienti sono i seguenti qui spiegati dallo stesso Bocelli :

“My Music Room” che trasforma l’auto nello spazio musicale preferito in casa Bocelli – “Come lo spazio musicale preferito in casa mia: un bozzolo rilassante dedicato alla perfezione del suono”.

che trasforma l’auto nello spazio musicale preferito in casa Bocelli – “Come lo spazio musicale preferito in casa mia: un bozzolo rilassante dedicato alla perfezione del suono”. “My Recording Studio” racchiude l’atmosfera tipica dello studio di Bocelli – “Uno spazio intimo progettato per gli artisti per catturare la perfezione”

racchiude l’atmosfera tipica dello studio di Bocelli – “Uno spazio intimo progettato per gli artisti per catturare la perfezione” “Verdi Opera House” trasporta gli occupanti tra le prime file ed al centro del Teatro Giuseppe Verdi di Pisa dove, spiega Bocelli – “ho fatto il mio debutto, uno dei luoghi più belli del mondo. L’abbiamo mappato acusticamente per darvi l’esperienza completa del teatro dell’Opera”.

trasporta gli occupanti tra le prime file ed al centro del Teatro Giuseppe Verdi di Pisa dove, spiega Bocelli – “ho fatto il mio debutto, uno dei luoghi più belli del mondo. L’abbiamo mappato acusticamente per darvi l’esperienza completa del teatro dell’Opera”. “My Open Air Arena” riproduce l’atmosfera tipica di una performance dal vivo in uno spazio aperto – “Questa acustica si ispira al Teatro del silenzio. La mia arena toscana in cima alla collina, dove la pace della natura ospita l’energia pura degli spettacoli all’aperto.”

Nuova 500 Bocelli: Il prezzo

La nuova 500 “La Prima by Bocelli” è disponibile per l’acquisto presso la rete ufficiale Fiat con un prezzo di partenza pari a 36.700€.

Si tratta indubbiamente di una cifra elevata ma alla fine non poi veramente così eccessiva considerando l’esclusività dell’allestimento (disponibile in 6 colori – Onyx Black, Rose Gold, Ice White, Mineral Grey, Ocean Green e Celestial Blue) ed il prezzo medio delle vetture elettriche.

