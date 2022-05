La DeLorean appare nell’ombra con un nuovo teaser

La DeLorean è tornata ed è pronta per andare nel futuro (proprio così). Il famoso marchio noto per le sue tribolazioni nelle sale cinematografiche tornerà sulle strade con una nuova auto sportiva elettrica.

Questo è quanto suggerisce un recente teaser pubblicato da DeLorean Motor Company su Twitter.

Un breve video che ci permette di farci un’idea delle curve posteriori della futura coupé elettrica.

Un concept DeLorean per il Concorso d’Eleganza di Pebble Beach

La silhouette, che dovrebbe seguire le linee del coupé a motore centrale posteriore, si delinea timidamente nell’ombra, rivelando un cofano con feritoie come la DMC-12 di Ritorno al futuro. L’illuminazione moderna sarà fornita da una striscia LED nello stile della Porsche Taycan o della Bugatti Chiron, a seconda dei vostri riferimenti automobilistici.

Porsche Taycan e DeLorean DMC-12: c’è elettricità nell’aria

L’auto elettrica avrà molte evocazioni e sarà anche dotata di porte ad ali di gabbiano. Resta da vedere che tipo di motore sarà utilizzato, sicuramente più potente e affidabile del vecchio V6 PRV da 130 CV. Ci vediamo sugli impeccabili prati di Pebble Beach, quando il concept verrà presentato il 18 agosto.

I tempi di consegna della Porsche Taycan si allungano

Pesantemente colpita da carenze di componenti, in particolare semiconduttori, difficoltà di trasporto e il conflitto in Ucraina, l’industria automobilistica europea sta lottando per soddisfare tutte le richieste dei clienti. A questo si aggiunge un nuovo fattore, la recrudescenza dell’epidemia di Covid-19 in Cina, e nuovi confinamenti dello stato cinese.

Per quanto riguarda il produttore tedesco Porsche, anche se la produzione è ormai quasi tornata alla normalità, la situazione di alcuni modelli è un po’ complicata.

Questo è in particolare il caso della nuova Porsche Taycan elettrica. Come riferisce un portavoce del costruttore tedesco: “Dall’inizio della settimana, le fabbriche Porsche di Lipsia e Stoccarda-Zuffenhausen stanno producendo a un ritmo regolare”. Tuttavia, il danno è ormai fatto e i tempi di consegna continuano ad allungarsi.