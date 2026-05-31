Nuova agenzia Mag Mobility: polizze e piattaforma per dealer e OEM

Mag Mobility lancia un modello B2B2C centrato sui dealer grazie alla piattaforma proprietaria MAGNET; obiettivo: integrare polizze, estensioni di garanzia e servizi digitali per migliorare marginalità e fidelizzazione.

Il mondo dell’automotive sta cambiando e con esso anche il modo in cui si vendono e si gestiscono i servizi legati al veicolo. Nasce in questo contesto MAG Mobility, una nuova agenzia multi-mandataria pensata per distribuire prodotti assicurativi e servizi integrati dedicati a concessionari, case automobilistiche e operatori finanziari.

Presentata a Roma, la società propone un modello B2B2C che mette al centro la relazione tra dealer e cliente e punta a trasformare la polizza da semplice elemento accessorio a vero strumento di valore post-vendita. Alla base dell’offerta c’è una piattaforma proprietaria che digitalizza processi e offre strumenti per la creazione di pacchetti assicurativi su misura.

La piattaforma MAGNET: il cuore tecnologico dell’offerta

Il pilastro operativo di MAG Mobility è MAGNET, un ecosistema digitale progettato specificamente per i dealer. La piattaforma è dealer-oriented e consente di integrare direttamente le coperture assicurative nei flussi di vendita, supportando attività commerciali e post-vendita con strumenti digitali dedicati.

Tra le funzionalità dichiarate figurano la possibilità di quotare e personalizzare prodotti, monitorare KPI e performance in tempo reale e digitalizzare i flussi operativi. Questo approccio punta a ridurre la frammentazione tra canali e a rendere più agevole l’integrazione di polizze affinity, soluzioni embedded e servizi ancillari legati al veicolo.

Come MAGNET aiuta dealer e organizzazioni finanziarie

La piattaforma è pensata per supportare sia i gruppi concessionari sia le finanziarie captive e gli OEM nella proposizione commerciale. Permette di costruire offerte che combinano finanziamento, estensioni di garanzia e prodotti di protezione, con l’obiettivo di aumentare la marginalità ricorrente e migliorare la fidelizzazione del cliente finale.

In pratica, MAGNET ambisce a fungere da sistema nervoso che connette inventario, forza vendita e aftersales, facilitando la creazione di pacchetti coerenti con le esigenze di mobilità attuali.

Rete, organizzazione e focus commerciale

La nuova realtà dichiara una presenza commerciale già strutturata: oltre 30 risorse sul territorio e una rete di assistenza post-vendita composta da più di 8.000 punti riparativi convenzionati. Questi asset vengono presentati come leve fondamentali per sviluppare nuove fonti di ricavo post-vendita e per consolidare la relazione con il cliente dopo l’acquisto.

Secondo i manager, l’intenzione è agire come partner industriale per dealer group, case auto e operatori finanziari, affiancandoli nell’ideazione di prodotti assicurativi verticali e nella loro integrazione nei processi distributivi. Il modello vuole superare l’approccio assicurativo standardizzato per proporre soluzioni più sartoriali e adattate ai comportamenti di mobilità.

Servizi ad alto valore e scenari di prodotto

Nel piano commerciale iniziale l’attenzione è rivolta a programmi fortemente integrati con il processo distributivo: protezione del veicolo, estensioni di garanzia, prodotti ancillari e coperture connesse a servizi finanziari. L’obiettivo dichiarato è triplice: migliorare la marginalità del dealer, aumentare la fidelizzazione del cliente e generare ricavi ricorrenti nel post-vendita.

La proposta valuta anche l’utilizzo di tecnologie come la telematica e l’intelligenza artificiale per rendere le coperture più aderenti alle reali abitudini di mobilità, passando da analisi storiche a sistemi più adattivi.

Strategia di crescita e orizzonte operativo

Per i prossimi anni MAG Mobility punta a consolidare la propria posizione nel mercato italiano dell’Automotive Insurance Distribution. Tre asset strategici sono stati posti al centro del piano: il prodotto, la piattaforma tecnologica e le persone. La strategia include lo sviluppo di partnership con concessionari, OEM e società finanziarie, oltre alla generazione di lead qualificati verso i principali operatori del settore.

L’azienda trae vantaggio dall’esperienza del gruppo di provenienza e dalle relazioni già maturate a livello internazionale, con l’intento di accompagnare la transizione del settore senza subirla, trasformando l’assicurazione da costo percepito a elemento di servizio e valore aggiunto per il cliente.

Orizzonti oltre l’auto

Se il core rimane il comparto automotive, il progetto contempla anche estensioni verso la micromobilità e le due ruote, con prodotti studiati per integrare coperture tradizionali e servizi dedicati come assistenza accessori, gestione infortuni e soluzioni pensate per l’uso quotidiano.

Con una rete commerciale attiva e una struttura tecnica focalizzata sull’integrazione tra prodotto assicurativo e processo distributivo, MAG Mobility si propone di essere un interlocutore per chi nel settore desidera trasformare le polizze in leva strategica per servizio e redditività.