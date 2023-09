Icardi è un calciatore che tende spesso a catturare l’attenzione della stampa e dei tifosi per il suo comportamento sia dentro che fuori dal campo, questa volta però è salito alla ribalta non per notizie legate al campo o alla sua vita strettamente privata bensì perché ha acquistato una nuova auto per la sua collezione personale.

Nuova auto Icardi: ecco che modello è

Icardi ha acquistato una Rolls Royce Boat Tail una roadster del famoso marchio di auto di lusso britannico, si tratta di un modello molto esclusivo, la sua è stata configurata con vernice nera ed inserti madreperla.

Di per sé non dovrebbe stupire il fatto che un calciatore abbia acquistato una Rolls-Royce in quanto è uno dei modelli più apprezzati dalle star del pallone. Il fatto è che questo specifico modello è noto per essere il più costoso al mondo.

La Boat Tail infatti è stata prodotta in soli 3 esemplari ed ha un valore d’acquisto che oscilla tra i 23 ed i 25 milioni di euro. Una cifra davvero monstre per un veicolo iper-esclusivo.

In questo modo Icardi sarà ricordato per essere un serio collezionista di automobili perché questa aggiunta accresce notevolmente il valore complessivo della sua collezione.

Icardi e le auto, una lunga storia

Il calciatore del Galatasaray è da parecchio tempo che colleziona automobili, già quando era giocatore dell’Inter ha acquistato auto famose.

La sua collezione vede infatti Lamborghini Huracan e Gallardo, il marchio del toro è uno dei suoi preferiti e questi due modelli rappresentano la perfetta congiunzione delle coupé della casa italiana dopo l’acquisto da parte del gruppo Audi.

Inoltre ha due suv, la Range Rover Sport e l’Hummer H2. Il secondo è più un fuoristrada ma è allo stesso tempo un’auto che non si vede tutti i giorni. La Range invece è un’auto alla moda molto apprezzata dal pubblico.

Ha inoltre un’altra Rolls-Royce, la Ghost bicolore che ha regalato alla propria moglie Wanda Nara.