Un allestimento esclusivo per la Citroen C4

A pochi mesi dal suo debutto, la Citroen C4 si arricchisce di un nuovo allestimento, il Collection, che si posiziona tra le versioni Plus e Max. Questo nuovo modello è disponibile con due motorizzazioni: un powertrain ibrido da 145 CV e un motore elettrico da 156 CV. I prezzi partono da 30.150 euro per la versione ibrida e da 37.850 euro per quella elettrica, che offre un’autonomia di oltre 400 km e una ricarica massima a 100 kW.

Design distintivo e personalizzabile

La Citroen C4 Collection si distingue per il suo design accattivante e moderno. Esternamente, presenta cerchi in lega da 18″ Amber Black, un tetto bicolore e clip colorate sulla carrozzeria. Inoltre, è dotata di badge Collection e vetri posteriori oscurati, che conferiscono un tocco di eleganza. La gamma di colori per la carrozzeria include Okenite White, Mercury Grey, Perla Nera Black ed Eclipse Blue.

Interni confortevoli e tecnologia avanzata

All’interno, la Citroen C4 Collection offre un ambiente accogliente e tecnologicamente avanzato. I rivestimenti in tessuto TEP grigio e i sedili Citroen Advanced Comfort garantiscono un’esperienza di guida piacevole. La strumentazione da 7″ e il monitor centrale da 10″ sono dotati di un sistema di infotainment completo, che include navigatore satellitare, assistente vocale evoluto con ChatGPT, aggiornamenti over the air e compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay.

Inoltre, la dotazione di serie comprende il sistema keyless, sospensioni Advanced Comfort e vari sistemi di assistenza alla guida, rendendo la Citroen C4 Collection un’auto sicura e confortevole per ogni viaggio.