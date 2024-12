Honda ha sin dagli anni ’90 realizzato le versioni sportive sulla base della compatta Civic che sono state in grado di accendere la passione in tanti amanti delle auto pepate, anche grazie ai motori aspirati che permettevano di raggiungere un elevato regime di rotazione. Con le ultime generazione si è arrivati alla scelta dei motori turbocompressi, anche per motivi di emissioni, in questo articolo analizziamo l’ultima generazione di questa storica auto.

LEGGI ANCHE: Piccole auto elettriche, la soluzione giapponese per l’inquinamento urbano

Honda Civic Type R 2025: le caratteristiche

La Civic Type R 2025 è basata sulla sigla di progetto FL5, presentata nel 2022 ed ancora sul mercato, che ha dimostrato di essere apprezzata sia dal pubblico che in termini di prestazioni, dato che è la trazione anteriore con il record al Nurburgring, siglato nel 2023 ed anche sul circuito giapponese di Suzuka.

Sul fronte estetico l’auto presenta numerose appendici aerodinamiche sia all’anteriore che al posteriore, dove fa bella mostra l’alettone oltre al triplo scarico, firma delle Type R turbo e che offre un richiamo alla Ferrari F40.

Il motore è infatti il K20C1 turbocompresso dotato di bielle e albero motore forgiati. Il sistema VTEC resta solo lato scarico e non è presente in aspirazione, tipologia tipica dei motori aspirati. I pistoni sono raffreddati a getto d’olio per abbassare le temperature di fascie e pistoni quando la si spinge al limite. Sempre per il raffreddamento vi sono le valvole che in questa auto sono riempite di sodio.

La potenza che riesce ad erogare sulle ruote anteriori è di 329 cavalli e 420 sono i NM di coppia massima. Un’auto con prestazioni davvero elevate che sono adatte alla strada ma che danno il meglio tra i cordoli.

Il cambio è un 6 marce manuale, rarità di questi tempi dominati dai doppia frizione dalle velocità fulminee, abbinato al sistema automatico di rev-matching per cambiate sempre perfette.

LEGGI ANCHE: Come ridurre lo stress alla guida per una maggiore sicurezza stradale

Il prezzo

La nuova Honda Civic Type R 2025 è già ordinabile presso le concessionarie Honda presenti sul territorio nazionale ad un prezzo di partenza di 54.300 euro.

Una cifra importante che giustifica gli interventi effettuati dai tecnici giapponesi e che la allineano ai listini delle rivali ed anzi la posizionano a metà classifica.