Honda Civic Type R: prezzo, cavalli e scheda tecnica

Honda Civic Type-R, in attesa dell'ufficialità (si spera) del model-year 2024, noi proviamo a capire come potrà essere.

Honda Civic Type-R questa sigla appena la si scrive o pronuncia fa battere più forte il cuore degli appassionati delle auto sportive e della guida sportiva, la Civic più pepata rappresenta un’istituzione nel panorama delle hot-hatch. Il corso della sua storia si è fermato al 2022 con l’annuncio del nuovo modello per festeggiare i 25 anni del modello. In questo articolo proviamo a capire se arriverà una Type-R nel 2024.

Honda Civic Type-R 2024: cavalli e scheda tecnica

E’ probabile che arrivi la versione 2024 della Civic Type-R sul mercato europeo, almeno questa è la speranza degli appassionati delle auto sportive.

Per ritornare in listino ed essere appetibile la nuova Civic Type-R 2024 dovrà adeguarsi agli standard odierni e quindi essere si sportiva ma anche molto tecnologica.

Infatti la vettura potrebbe presentare un tachimetro totalmente digitale da 10,2 pollici e uno schermo centrale per l’infotainment da 9 pollici. Ovvero quanto è già possibile vedere con la Acura Type S destinata al mercato americano.

Sul fronte della potenza, i tecnici giapponesi potrebbero aumentarla leggermente, passando dai 329 cavalli dell’ultima generazione commercializzata ai 340 del MY-2024.

Un aumento che se venisse applicato si farebbe sicuramente sentire durante la guida. Anche il valore di coppia salirebbe a 433 Nm dai 420 dell’ultima versione vista sulle nostre strade.

Di conseguenza le richieste della clientela di vedere la vettura a trazione anteriore (che però potrebbe anche avere un sistema di trazione differente nel nuovo modello) con ancora più cavalli da gestire, verrebbero accontentate.

Naturalmente tutto questo verrebbe controllato da un cambio manuale a 6 rapporti così da mantenere ancora la guida pura e vecchia scuola che ha da sempre caratterizzato la Civic Type-R.

Civic Type-R 2024, il prezzo non è ancora stato annunciato

Sul prezzo non vi sono ancora riferimenti dato che il veicolo non è stato annunciato. La versione che ha debuttato a fine 2022 aveva un prezzo per il mercato italiano di 54.300€.

Il nuovo MY 2024 potrebbe costare leggermente di più avvicinandosi ai 60.000€ un valore di mercato che corrisponde alle prestazioni che la vettura offrirebbe.