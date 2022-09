La quinta generazione della Lexus RX offre ora una scelta, con la classica 500h ibrida e la 450h+ ibrida plug-in. Ecco i dettagli della gamma.

Nuova Lexus RX: tutti i dettagli sulle ibride 450h+ e 500h

Motori disponibili

L’RX ora svolge una doppia funzione.

Per la prima volta, offre un ibrido plug-in con il motore 450h+. C’è un motore a benzina 2.5 a ciclo Atkinson a quattro cilindri e due motori elettrici, uno dei quali aziona le ruote posteriori per la trazione integrale. La potenza massima combinata è di 306 CV. Grazie alla grande batteria da 18,1 kWh, l’autonomia elettrica supera i 60 km.

Rimane quindi un semplice gruppo propulsore ibrido, ma con una modifica: questa è la prima configurazione ibrida semplice di Lexus basata su un blocco di benzina turbo.

Questo 2.4 è accoppiato a due motori elettrici, uno dei quali si trova sull’asse posteriore. La potenza combinata è di 371 CV.

Le finiture e le principali dotazioni di serie

Lusso: cerchi in lega da 21 pollici, vernice metallizzata, fari a LED, vernice metallizzata, Lexus Safety System+ 3 pack. Climatizzatore automatico tri-zona, rivestimenti in pelle con sedili anteriori riscaldati e ventilati elettricamente, portellone posteriore elettrico. Caricabatterie per smartphone a induzione, touchscreen centrale da 14 pollici, sistema di navigazione in auto, Apple CarPlay wireless/Android Auto, visione a 360°, tetto panoramico.

Executive: Luxury + luci adattive, assistente al cambio di corsia con sorpasso automatico, head-up display, sistema di parcheggio automatico, sedili posteriori riscaldati, ventilati e ripiegabili elettricamente. specchietto retrovisore interno digitale, sistema audio Mark Levinson 21 CV.

F Sport Executive: pacchetto stilistico Executive + F Sport, pedali in alluminio, volante posteriore.

