Un restyling atteso per Opel Rocks

La nuova Opel Rocks 2025 si prepara a fare il suo ingresso nel mercato delle minicar, cercando di recuperare terreno rispetto ai modelli più popolari come Fiat Topolino e Citroen Ami. Questo quadriciclo elettrico leggero, frutto di un progetto innovativo, ha subito un restyling che punta a migliorare il suo appeal estetico. Le modifiche apportate sono principalmente di natura cosmetica, ma sono sufficienti per attirare l’attenzione degli automobilisti più giovani e di coloro che cercano un mezzo di trasporto urbano pratico e sostenibile.

Design rinnovato e accattivante

Il design della nuova Opel Rocks 2025 presenta una caratteristica fascia frontale Opel Vizor, ora verniciata in nero, che si allinea con il look degli altri modelli della gamma Opel. Questo cambiamento non solo modernizza l’aspetto del veicolo, ma crea anche un forte contrasto con il logo Opel, dipinto di bianco, che spicca sia nella parte anteriore che in quella posteriore. La carrozzeria sotto la linea dei finestrini è stata rivisitata con una nuova tinta grigio chiaro, che contrasta elegantemente con il nero del tettuccio e delle ruote, conferendo al veicolo un aspetto audace e contemporaneo.

Interni e dotazioni: un abitacolo funzionale

All’interno, le modifiche sono limitate, ma significative. Il volante è stato ridisegnato e presenta il logo Opel in bianco, mentre il resto dell’abitacolo rimane invariato. Tuttavia, la dotazione di Opel Rocks 2025 merita attenzione, poiché il veicolo sarà disponibile in due configurazioni superiori, ampliando le opzioni per i clienti. Le specifiche tecniche rimangono invariate: con una lunghezza di 241 cm, una larghezza di 139 cm e un’altezza di 152 cm, il veicolo pesa 471 kg. Equipaggiato con una batteria da 5,5 kWh, offre un’autonomia fino a 75 km e una velocità massima di 45 km/h, rendendolo ideale per gli spostamenti urbani.

Disponibilità e prezzo: cosa aspettarsi

Attualmente, non sono state annunciate né la data di uscita né il nuovo listino prezzi per la Opel Rocks 2025. Tuttavia, si prevede che il veicolo sarà disponibile entro l’estate 2025, con un prezzo simile o leggermente superiore a quello attuale di 7.990 euro in Germania. È importante notare che, sebbene Opel Rocks non sia mai stata ufficialmente importata in Italia, il restyling potrebbe rappresentare un’opportunità per espandere la sua presenza nel mercato italiano. Gli appassionati di automobili e i potenziali acquirenti sono invitati a tenere d’occhio il sito ufficiale di Opel Italia per ulteriori aggiornamenti.