Nuova Suzuki Swift: dimensioni, prezzo e uscita

Nuova Suzuki Swift, ordini partiti in giappone, fedele al prototipo, la quinta generazione è più matura.

Al salone di Tokyo 2023 Suzuki ha mostrato la propria gamma di veicoli, sia auto che moto o di tipo marino, tra le autovetture a catturare l’attenzione degli appassionati è stata la nuova Swift arrivata in versione concept. In questo articolo proviamo a scoprire quando può uscire in Europa, quali potranno essere le dimensioni ed il probabile prezzo d’acquisto.

Nuova Suzuki Swift: dimensioni e uscita

La nuova Suzuki Swift è già realtà per il mercato giapponese dove andrà a sostituire la generazione attualmente in commercio.

Lo stile riprende quello già visto nella sua versione prototipale, i gruppi ottici anteriori sono più definiti, la presa d’aria anteriore si amplia e le fiancate risultano più bombate.

Un cambiamento che rende comunque il modello riconoscibile, forse è il primo vero stacco rispetto alle precedenti generazioni che avevano ancora richiami con i modelli che andavano a sostituire.

La vettura compatta in questo processo di cambiamento è andata anche a crescere di dimensioni, di seguito quelle del nuovo modello:

Lunghezza : 3 metri e 86

: 3 metri e 86 Larghezza : 1 metro e 69

: 1 metro e 69 Altezza : 1 metro e 50

: 1 metro e 50 Passo: 2 metri e 45

Questi valori mantengono Swift come una vettura di riferimento nel segmento B e le conferiscono ancora una volta l’agilità nella guida cittadina tenendo fede al proprio nome.

L’uscita sul mercato europeo non è ancora stata annunciata, anche se è certo che arriverà la quinta generazione anche nel nostro continente. Per il momento gli ordini sono iniziati solo in Giappone.

Il prezzo è ancora sconosciuto

Anche sul fronte del prezzo, sia per il mercato giapponese che per gli altri mercati dove è presente, non sono emersi dettagli.

In attesa del suo annuncio ufficiale è difficile anche fare delle ipotesi. I prossimi mesi faranno emergere questo importante dettaglio insieme agli allestimenti in cui la Swift 5 sarà proposta.