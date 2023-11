Breaking Bad è stata una delle serie maggiormente apprezzate dal pubblico e dalla critica negli anni ’10 del 2000 ed ha riscontrato davvero un grande successo in ogni angolo del mondo. Ci rituffiamo nelle avventure di Walter White e dei suoi amici e colleghi dal punto di vista delle vetture che hanno avuto un ruolo importante seppur secondario nella trama della serie. Vediamo che vettura guidava il protagonista, Walter White.

Che auto guida Walter White

Walter White è il protagonista della serie ed è un chimico che lasciata la sua attività lavorativa diventa il re del commercio di droga negli interi Stati Uniti.

Un personaggio così particolare come il suo non poteva non avere come compagna di viaggio un’auto altrettanto particolare. La produzione ha scelto per lui una Pontiac Aztek. L’esemplare di White nel film è stato dipinto di colore “Fern Green”.

Si tratta di una vettura che è possibile definire con il termine di “crossover” perché non è pienamente un minivan, veicolo molto usato in USA e nemmeno un suv vero e proprio.

Si addice al soggetto protagonista della serie perché la Aztek è considerata una 100 delle vetture più brutte di tutti i tempi. Infatti per via della sua idea stilistica non è mai stata considerata attraente dal punto di vista collezionistico.

La sua presenza all’interno di questa serie televisiva ha contribuito però a ridarle una nuova vita, in particolare in America dove i giovani che hanno apprezzato la serie la vorrebbero come prima auto.

Si tratta di una vettura che in Europa non ha riscosso molto successo dal suo debutto e quindi è estremamente rara. E’ difficile stabilire quante ce ne siano ma sui principali siti di vendita auto non si va oltre la trentina in tutto il nostro continente.

I prezzi vanno da un minimo di 1000 euro per esemplari trascurati sino a 5.500 per modelli con un buon chilometraggio.

