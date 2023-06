La C-HR di seconda generazione sarà disponibile come ibrida semplice e ibrida plug-in. Il look sarà originale come sempre.

Lanciata alla fine del 2016, l’attuale Toyota C-HR ha superato la prova del tempo. Tuttavia, non è detto che Toyota prolunghi la carriera del modello. Il costruttore si prepara a presentare una nuova generazione, la seconda. La data è fissata per il 26 giugno.

Nuova Toyota C-HR ibrida: produzione, uscita, caratteristiche

L’annuncio è accompagnato da un teaser che mostra la firma luminosa posteriore. La particolarità è che incorpora il nome del marchio e del modello, un accorgimento estetico ora possibile in Europa. Il resto del veicolo è all’oscuro… ma in realtà è già noto. Toyota ha svelato un concept prossimo alla produzione in serie alla fine del 2022.

E come annunciato da questo prototipo, il C-HR manterrà le sue forme originali, una delle chiavi del suo successo. I designer si sono spinti anche un po’ più in là, con l’idea di una silhouette tricolore. Come sulla Aygo X, la parte posteriore è verniciata di nero. E ci sarà anche un terzo colore per il tetto!

Le ruote grandi e gli sbalzi accorciati daranno al C-HR un aspetto più carrozzato. Ancora una volta, gli stilisti non hanno paura di sacrificare gli aspetti pratici in nome dello stile. Il concept mostra che i finestrini posteriori sono degni di essere bucati! Tuttavia, Toyota ha promesso un miglioramento dello spazio interno.

Motori

Con il concept, la Casa giapponese ha fatto anche un annuncio importante: il secondo C-HR offrirà la possibilità di scegliere tra un ibrido semplice e un ibrido plug-in. È molto probabile che si tratti dell’unità plug-in della nuova Prius, con un’accoppiata benzina/elettrico che produce un totale di 223 CV.

Possiamo aspettarci una buona autonomia in modalità elettrica, di circa 70 km. Per quanto riguarda l’ibrido convenzionale, potremmo avere le unità aggiornate della Corolla, con un 1.8 da 140 CV e un 2.0 da 196 CV.

