Nuove regole per le auto diesel Euro 5: tutto quello che devi sapere

Hey amiche! 👋 Oggi parliamo di una notizia che ha scatenato un bel po’ di discussioni: il blocco della circolazione delle auto diesel Euro 5 è stato posticipato al 2026. Sì, hai capito bene! Inizialmente previsto per il 2025, ora abbiamo un anno in più per goderci le nostre auto. Ma cosa significa davvero questa decisione? Facciamo un po’ di chiarezza! 💡

Il blocco slitta: perché questa decisione?

La questione del blocco dei veicoli diesel Euro 5 è sempre stata al centro di un acceso dibattito, soprattutto nelle regioni del Bacino Padano, come Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Il governo ha scelto di posticipare l’entrata in vigore delle nuove regole, dando così un po’ di respiro a chi possiede queste auto. Ma perché questo slittamento? 🤔

Un emendamento al Decreto Legge Infrastrutture ha reso le limitazioni più flessibili, permettendo alle amministrazioni locali di decidere come procedere. Questo significa che, fino a ottobre 2026, potrai continuare a utilizzare la tua auto diesel Euro 5, a meno che non ci siano altre restrizioni locali. Ma attenzione: le città più grandi come Milano, Torino e Bologna potrebbero avere piani diversi rispetto ai piccoli comuni! 🏙️

Le Regioni, inoltre, hanno la libertà di adottare strategie alternative per ridurre le emissioni, evitando così blocchi strutturali. Questo potrebbe portare a situazioni diverse da comune a comune. Chi vive nelle grandi città dovrà tenere d’occhio eventuali aggiornamenti sui piani aria. 📅

Le auto Euro 5: cosa sono e come riconoscerle

Ma parliamo un po’ di cosa significa avere un’auto Euro 5. Queste vetture rispettano gli standard di emissioni in vigore dal 1° settembre 2009 per le nuove omologazioni e dal 1° gennaio 2011 per le immatricolazioni. È importante sapere che non tutte le auto immatricolate dopo il 2009 sono necessariamente Euro 5. Alcune potrebbero essere ancora Euro 4, mentre altre già Euro 6! 😱

Per sapere che tipo di auto hai, puoi controllare il libretto di circolazione nella sezione V.9, oppure utilizzare il Portale dell’Automobilista inserendo la targa. Assicurati di avere informazioni aggiornate per non trovarti in situazioni scomode! 🔍

MoVe-In: una soluzione per circolare senza problemi

Ora parliamo di una soluzione che potrebbe aiutarti a non rimanere bloccata: il sistema MoVe-In (Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti). Questo programma, attivo in Lombardia, ti permette di percorrere un certo numero di chilometri all’anno, a seconda della classe della tua auto. 🛣️

Ad esempio, un’auto diesel Euro 5 può circolare fino a 10.000 km/anno in Zona 1 (dove si trova Milano e le aree limitrofe) e 2.000 km all’interno dell’Area B di Milano. Certo, c’è un costo da considerare: il primo anno costa 50 euro per l’installazione della black box e poi 20 euro per ogni rinnovo annuale. Ma, diciamoci la verità, è un modo per continuare a utilizzare la tua auto senza troppe complicazioni, soprattutto se non percorri molti chilometri! 💸

Un’ultima cosa, chi di voi ha già utilizzato MoVe-In? Come vi siete trovati? Fatemi sapere nei commenti! 👇