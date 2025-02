Un cambiamento evidente nel consumo di alcolici

Le nuove regole stradali introdotte a Treviso hanno portato a un cambiamento significativo nelle abitudini dei cittadini, in particolare riguardo al consumo di alcolici. Secondo un rapporto di Fipe Confcommercio, si è registrato un calo del 15% nelle vendite di bevande alcoliche nei bar e ristoranti della città. Questo cambiamento è avvenuto in meno di un mese dall’entrata in vigore delle nuove normative, suggerendo che i trevigiani stanno rapidamente adattando il loro comportamento.

Soluzioni innovative per la sicurezza

Per affrontare questa nuova realtà, molti esercenti hanno iniziato a implementare soluzioni innovative. Tra queste, l’uso di wine bag sostenibili, la scelta di un autista designato per i gruppi e la disponibilità di taxi e accompagnatori offerti dai locali. Queste misure sono simili a quelle adottate durante la pandemia, quando il delivery ha preso piede. La presidente di Fipe, Dania Sartorato, ha sottolineato come la capacità di adattamento del settore sia stata fondamentale in questo periodo di transizione.

Preoccupazioni e chiarimenti normativi

Un altro aspetto che ha suscitato preoccupazione tra i pubblici esercenti è stato il decreto del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che stabiliva linee guida per la prevenzione di atti illegali nei pubblici esercizi. Inizialmente, queste linee sembravano imporre agli esercenti responsabilità e costi aggiuntivi, come l’obbligo di installare telecamere di videosorveglianza. Tuttavia, il recente chiarimento del Viminale ha stabilito che l’adesione a queste linee guida è volontaria, alleviando così il peso delle responsabilità sugli esercenti.

Un inizio d’anno complesso ma promettente

Il 2023 è iniziato in modo complesso per il settore della ristorazione a Treviso, che ha dovuto affrontare queste due importanti rivoluzioni. Nonostante le sfide, la presidente Sartorato ha evidenziato come l’azione di Fipe sia stata tempestiva ed efficace, permettendo al comparto di mantenere una certa stabilità. I trevigiani stanno dimostrando di saper affrontare i cambiamenti con resilienza e creatività, pronti a gestire le nuove normative e a garantire la sicurezza dei propri clienti.