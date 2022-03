Nuovi dettagli sul futuro SUV Toyota bZ2

Sono stati rivelati nuovi dettagli sul futuro SUV urbano elettrico Toyota bZ2. Anche se ha aspettato fino al 2020 per considerare di andare 100% elettrico, Toyota potrebbe raggiungere i suoi concorrenti, o addirittura superarli, in meno tempo del solito. Dopo la bZ4X, il suo primo SUV 100% elettrico, il gigante giapponese sta per produrre altri 6 modelli “bZ”.

Quest’ultime sosterranno i modelli ibridi già esistenti.

Così, accanto a una piccola bZ1, una sorta di clone elettrico della recente Aygo X, sarà lanciata anche una bZ2. Anche se il design di questo prossimo modello non è ancora stato deciso, non siamo sorpresi di vedere questo piccolo SUV “zero emissioni”, con una dimensione vicina alla Yaris Cross (4,18 m), con linee molto spigolose e firma leggera. Dal lato, questa bZ2 sembra addirittura una C-HR, in particolare a causa del tetto molto inclinato nella parte posteriore.

Nell’abitacolo, questo futuro rivale della Peugeot e-2008 e della Hyundai Kona Electric dovrebbe avere un cruscotto ispirato a quello del suo fratello maggiore bZ4X.

Toyota bZ2: circa 400 km di autonomia

Sul lato tecnico è difficile esprimersi per il momento, anche se sappiamo che il bZ2 sarà costruito sulla piattaforma e-TNGA comune a tutti i modelli del programma Beyond Zero. È inutile sperare in una batteria da 70 kWh identica a quella della bZ4X; dovremo puntare su un accumulatore da 50-60 kWh, che dovrebbe permettere all’auto di percorrere circa 400 km su cicli ufficiali. È ciò che i migliori studenti della categoria sostengono oggi.

La potenza del motore dovrebbe essere compresa tra 130 e 150 CV, mentre una variante a quattro ruote motrici – e un nome bZ2X – non può essere esclusa, in quanto l’architettura e-TNGA permette di collegare i motori elettrici sia all’anteriore che al posteriore. Tuttavia, siamo ancora lontani dal modello di produzione, che non dovrebbe apparire prima della metà del decennio.