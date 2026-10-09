Tomasi Auto svela a Parma il suo quinto punto vendita, propone auto usate ricondizionate, un percorso d’acquisto integrato tra fisico e digitale e lancia Vetta Mobility per il noleggio a lungo termine.

Il gruppo Tomasi Auto ha celebrato ieri sera l’apertura del suo quinto showroom italiano, situato in Via La Spezia 183 a Parma. L’iniziativa segna l’ingresso definitivo dell’azienda in una zona della Emilia-Romagna nota per la sua vivace vita imprenditoriale e per la tradizione automobilistica. Con le sedi già operative a Guidizzolo, Verona, Roma e Milano, la nuova location completa una rete pensata per coprire i principali poli economici del Paese.

Un maxistore pensato per l’era phygital

Il nuovo maxistore combina l’esperienza tradizionale di un rivenditore con le potenzialità del digitale. I clienti possono partire dal sito web, filtrare le auto disponibili, approfondire le specifiche e, una volta individuata la vettura di interesse, recarsi in sede per un test drive o per finalizzare l’acquisto con l’assistenza di consulenti esperti. Al contrario, chi entra direttamente in showroom può usufruire di supporto digitale per verificare disponibilità, confrontare finanziamenti e gestire la documentazione online. Questo approccio phygital mette al centro la flessibilità, lasciando al cliente la libertà di scegliere il percorso più comodo.

Qualità certificata grazie al Centro di Ricondizionamento

Prima di essere messe in vendita, le auto usate passano per il Centro di Ricondizionamento Tomasi Auto dove subiscono più di 150 controlli su meccanica, elettronica e carrozzeria. Il processo, descrittto dall’amministratore delegato Franco Tomasi come “un vero e proprio check-up completo”, garantisce che ogni veicolo rispetti standard di sicurezza e affidabilità pari a quelli di un’auto nuova. Il risultato è una gamma di usato certificato che risponde alle esigenze di famiglie, neopatentati e appassionati, offrendo trasparenza e tranquillità.

Vetta Mobility: la nuova avventura nel noleggio a lungo termine

Accanto alla vendita di veicoli usati, l’inaugurazione ha introdotto Vetta Mobility il servizio di noleggio a lungo termine rivolto sia a privati che a aziende. Si tratta del primo passo di Tomasi Auto nel mercato delle flotte corporate, un segmento che il gruppo intende approfondire nei prossimi mesi. Vetta Mobility propone soluzioni personalizzate, con contratti flessibili, assistenza inclusa e la possibilità di cambiare veicolo al termine del periodo contrattuale, rispondendo così alle esigenze di mobilità in continua evoluzione.

Strategia di crescita e impatto sul territorio

Franco Tomasi ha sottolineato che Parma non è solo una nuova sede, ma “un nuovo mercato in cui vogliamo costruire un rapporto di fiducia con il territorio”. L’azienda, fondata nel 1997 da Giancarlo e Franco Tomasi a Guidizzolo, si avvale di un polo di 26.800 m² con capacità di 1.680 auto. Oggi, con cinque punti vendita, il modello rimane indipendente, basato su trasparenza, qualità e attenzione al cliente. L’accoglienza della serata di inaugurazione ha confermato che la città parmense è pronta a diventare un punto di riferimento per gli amanti dell’automobile.

Riconoscimenti e legami con la tradizione automobilistica locale

Durante la cerimonia sono stati omaggiati due personaggi emblematici del mondo motoristico parmense. L’ingegnere Giampaolo Dallara, presidente della casa Dallara e recentemente inserito nella Automotive Hall of Fame, ha ricevuto un riconoscimento per la sua carriera. Inoltre, è stata ricordata la figura di Andrea de Adamich, pilota e giornalista, con un tributo alla sua opera nella promozione della guida sicura. Questi omaggi hanno sottolineato il legame di Tomasi Auto con la storia e l’innovazione dell’industria automobilistica locale.

Con oltre 19.000 auto vendute nel 2025, Tomasi Auto conferma la sua capacità di crescere anche in un contesto di mercato turbolento. L’apertura del nuovo showroom a Parma l’introduzione di Vetta Mobility e la continua cura del usato certificato rappresentano una risposta articolata alle nuove abitudini di acquisto e alle richieste di mobilità flessibile dei consumatori italiani.