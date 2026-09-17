L'evento si è tenuto ieri in Corso Giuseppe Garibaldi 187 a Venaria Reale, appena fuori Torino, dove Denza la divisione premium del gruppo cinese BYD ha presentato il suo primo spazio espositivo per il Nord-Ovest d’Italia. La cerimonia di apertura, curata dal concessionario storico ForZa ha riunito dirigenti del marchio, professionisti del settore automotive e una selezione di clienti, trasformando l’incontro in un dibattito sul futuro della mobilità elettrificata.

Il nuovo showroom di Venaria Reale

Gestito da ForZa operante dal 1993 in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, il punto vendita è stato concepito non solo come luogo di vendita, ma come vero e proprio hub di esperienza premium. L'ubicazione, in una zona strettamente legata alla tradizione automobilistica torinese, sottolinea l'intenzione di Denza di radicarsi in un territorio con forte identità industriale. Durante la serata, i partecipanti hanno assistito a una presentazione incentrata su design, tecnologia e performance, evidenziando l'impegno del gruppo nel consolidare la propria presenza europea.

La gamma Denza e la protagonista Z9GT

Tra le vetture esposte, la Denza Z9GT ha rubato la scena. Si presenta come una shooting brake dal profilo sportivo, disponibile in due versioni: una totalmente elettrica e una ibrida plug-in denominata Super Hybrid DM-i di BYD. Entrambe le varianti beneficiano del rivoluzionario Flash Charging un sistema di ricarica ultra-veloce che, secondo il produttore, può erogare fino a 1.500 kW. Il messaggio promozionale – “Pronta in 5, completa in 9, con il freddo aggiungi 3” – riassume i tempi dichiarati per una ricarica parziale, completa e per le condizioni più avverse.

Caratteristiche tecniche della Z9GT

La versione elettrica garantisce un’autonomia a zero emissioni adatta ai percorsi urbani, mentre la variante ibrida offre una flessibilità superiore per i viaggi più lunghi, senza sacrificare le prestazioni. Grazie al design fluido e alle tecnologie avanzate, la Z9GT si propone come soluzione premium per chi ricerca comfort, potenza e innovazione in un unico pacchetto.

Strategie di espansione di BYD in Europa

All'inaugurazione ha partecipato Alfredo Altavilla Special Advisor di BYD per l'Europa, il quale ha dichiarato: “L'Italia resta il piano B per il secondo stabilimento in Europa”. Ha inoltre precisato che Francia e Spagna sono attualmente nella short list per nuovi stabilimenti, grazie a costi di riconversione più contenuti. Sono intervenuti anche Alessandro Grosso Country Manager di BYD e Denza Italia, e Luca Di Tanno Amministratore Delegato di ForZa, a confermare la volontà del gruppo di rafforzare la rete di vendita premium nel Nord-Ovest con partner di lunga esperienza locale.