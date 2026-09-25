Il modello aggiornato di Mazda MX-5 per il 2027 si presenta come un’evoluzione coerente con la filosofia «Joy of Driving» che da sempre guida lo sviluppo dei veicoli della casa di Hiroshima. Dopo quattro anni di vita della quarta generazione, l’azienda ha introdotto una serie di migliorie mirate, senza stravolgere il DNA della roadster a due posti, ma raffinandolo in tutti gli aspetti che contano per chi ama guidare con il cuore.

Le prove su strada, condotte tra le curve del Passo della Futa, hanno confermato che le modifiche apportate al propulsore e al telaio si traducono in una risposta più fluida dell’acceleratore, in una precisione di sterzo quasi chirurgica e in una modulazione della frenata più prevedibile. Il risultato è una macchina che, pur mantenendo la leggerezza originale, comunica con il conducente in maniera più diretta e coinvolgente.

Motore 1.5 Skyactiv-G più reattivo e consumi ridotti

Il cuore della MX-5 2027 è il motore a benzina 1.5 Skyactiv-G ora dotato di un incremento di 4 cv e 3 Nm rispetto alla versione precedente, raggiungendo 136 cv a 7 000 giri e 155 Nm a 4 500 giri. Sebbene i numeri sembrino discreti, la vera differenza sta nella linearità della erogazione di potenza che elimina le “zone morta” percepite in passato. Un ulteriore aggiornamento riguarda il sistema di aspirazione: grazie al nuovo accordo Ise, il suono del motore è riprodotto all’interno dell’abitacolo, creando un’esperienza sensoriale più coinvolgente.

Dal punto di vista dell’efficienza, la versione aggiornata segna un consumo medio di 16,4 km/l secondo il ciclo WLTP, rispetto ai 16,1 km/l della generazione precedente, con emissioni di CO₂ pari a 139 g/km. Questi valori confermano l’impegno di Mazda nel coniugare performance e responsabilità ambientale senza sacrificare il piacere di guida.

Sicurezza attiva e la versione speciale Yakudo

Per quanto riguarda le dotazioni di sicurezza, la MX-5 2027 introduce per la prima volta di serie il Driver Attention Alert (Daa) un sistema che monitora l’attenzione del conducente tramite una telecamera interna. L’allerta è pensata per intervenire solo quando necessario, preservando l’aspetto ludico della guida sportiva.

Dettagli estetici e meccanici della Yakudo

L’allestimento Yakudo nasce a partire dalla versione Homura, ma aggiunge componenti pensati per gli appassionati più esigenti. Gli ammortizzatori sportivi Bilstein migliorano la tenuta di strada, mentre la barra antirollio anteriore Duomi aumenta la rigidità del telaio. I cerchi in lega Rays da 16 pollici sono dotati di una finitura Silver, così come le pinze freno Brembo. Internamente, la plancia e le porte sono rivestite in Alcantara con cuciture a contrasto e luci a led che evidenziano il logo Yakudo; i sedili Recaro riscaldabili completano l’allestimento premium.

Dal punto di vista della carrozzeria, la Yakudo si presenta con una capote grigia, che si abbina alle finiture argentate dei componenti frenanti, creando un look sportivo ma elegante. La proposta include anche un nuovo colore disponibile su tutta la gamma: lo Zinc Green una tonalità verde intensa che rientra nella tradizione cromatica della MX-5 e ritorna dopo vent’anni, contribuendo a distinguere la roadster nelle strade di tutto il mondo.

Allestimenti, prezzi e disponibilità

La gamma 2027 comprende cinque varianti di allestimento: Prime-Line (33 400 €), Exclusive-Line (36 350 €), Kazari (37 150 €), Homura (39 950 €) e la top di gamma Yakudo (40 750 €). È possibile aggiungere il tetto rigido retrattile (RF) a tutti gli allestimenti, con un sovrapprezzo di 2 500 €.

Le prime unità con il nuovo colore Zinc Green saranno consegnate a partire da gennaio 2027, rendendo la MX-5 2027 non solo più performante, ma anche più desiderabile dal punto di vista estetico. La combinazione di un motore più fluido, sistemi di assistenza avanzati e la versione sportiva Yakudo punta a consolidare la posizione della roadster come simbolo di guida pura, capace di soddisfare sia gli automobilisti che cercano versatilità quotidiana sia gli appassionati che desiderano emozioni su pista.