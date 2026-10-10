Il gruppo Tomasi Auto ha celebrato l’apertura del suo quinto showroom italiano nella storica città di Parma, segnando un passo importante nella sua espansione nella Motor Valley. Il nuovo spazio, situato in Via La Spezia 183, è stato lanciato dopo un 2025 record, con più di 19.000 unità vendute a livello nazionale. L’inaugurazione ha attirato imprenditori locali, appassionati e rappresentanti del mondo motoristico, confermando la volontà dell’azienda di rafforzare la propria presenza nel territorio emiliano-romagnolo.

Il nuovo maxistore si propone come punto di riferimento per chi cerca auto usate multimarca di alta qualità, offrendo un percorso d’acquisto che combina consulenza personalizzatatest drive su strada e soluzioni finanziarie su misura. L’idea è di collegare la ricerca online con la visita in showroom, creando un’esperienza phygital in cui la comodità digitale si sposa con il contatto umano.

Inaugurazione del nuovo maxistore a Parma

La cerimonia di apertura ha reso omaggio a due figure iconiche della tradizione automobilistica parmense: l’ingegnere Giampaolo Dallara premiato recentemente nell’Automotive Hall of Fame, e il leggendario pilota-giornalista Andrea de Adamich. Dallara ha ringraziato i collaboratori che hanno contribuito al suo percorso, mentre la famiglia de Adamich ha sottolineato l’importanza della guida responsabile e della formazione. Questi riconoscimenti hanno rafforzato il legame tra Tomasi Auto e la storia motoristica della regione.

Il modello phygital e la garanzia di qualità

Il nuovo showroom permette al cliente di avviare la ricerca dal sito web, filtrare le auto disponibili per marca, modello e prezzo, e poi recarsi in sede per una prova su strada o per finalizzare l’acquisto con l’assistenza di esperti. Allo stesso modo, chi visita prima il negozio può utilizzare dispositivi digitali per verificare disponibilità, confrontare opzioni di finanziamento e gestire la documentazione online, mantenendo sempre il contatto diretto con il personale.

Controlli approfonditi su meccanica, elettronica e carrozzeria

Prima della messa in vendita, ogni veicolo passa al Centro di Ricondizionamento Tomasi Auto dove viene sottoposto a più di 150 controlli su meccanica, elettronica e carrozzeria. L’obiettivo è garantire che le auto usate raggiungano standard di sicurezza e affidabilità comparabili a quelli delle auto nuove. Il processo comprende verifiche su freni, sospensioni, sistema di iniezione, sensori elettronici e integrità della carrozzeria, fornendo così al cliente una trasparenza totale sullo stato del veicolo.

Vetta Mobility: noleggio a lungo termine per privati e aziende

Contestualmente all’inaugurazione, Tomasi Auto ha lanciato Vetta Mobility un servizio di noleggio a lungo termine rivolto sia a privati che a imprese. La proposta prevede contratti flessibili, assistenza inclusa, possibilità di cambiare veicolo al termine del periodo e soluzioni personalizzate per le flotte corporate. Vetta Mobility nasce per rispondere alla crescente domanda di mobilità flessibile, offrendo un’alternativa al tradizionale acquisto di veicoli usati.

Strategia di crescita e legami con la Motor Valley

Con cinque punti vendita distribuiti tra Guidizzolo, Verona, Roma, Milano e ora Parma, Tomasi Auto consolida la sua presenza nei principali poli economici italiani. L’azienda, fondata nel 1997 da Giancarlo e Franco Tomasi, gestisce un polo di 26.800 m² con capacità di 1.680 auto. L’obiettivo dichiarato è trasformare la vasta offerta commerciale in una relazione stabile con il territorio, puntando su qualità, trasparenza e innovazione digitale per distinguersi nel mercato dell’usato.