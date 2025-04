Un’opportunità da non perdere

Chi è alla ricerca di un’auto ibrida urbana a un prezzo accessibile può approfittare dell’offerta sulla MG3 Hybrid+ Standard 1.5. Fino al 30 aprile, il prezzo promozionale è fissato a 18.140 euro, rispetto ai 19.990 euro di listino. Questa offerta rappresenta un’opportunità interessante per chi desidera entrare nel mondo delle auto ibride senza un grande investimento iniziale.

Dettagli del finanziamento

Il finanziamento è gestito da Santander Consumer Bank e prevede un anticipo di 6.500 euro. La restituzione avviene in 36 rate mensili da 89 euro, con un tasso annuo nominale (TAN) del 6,961% e un tasso annuo effettivo globale (TAEG) del 9,100%. Al termine del piano di finanziamento, è prevista una maxi rata finale di 11.994 euro. È importante notare che le spese di apertura pratica ammontano a 399 euro, e ogni rata mensile comporta un costo di incasso di 4,50 euro.

Servizi aggiuntivi e opzioni assicurative

Tra i servizi facoltativi, i clienti possono scegliere di attivare una polizza assicurativa Credit Life al costo di 478,09 euro, oppure un pacchetto Kasko Pneumatici e Assistenza Stradale offerto da Nobis a 33,78 euro. Questi servizi non sono inclusi nel calcolo del TAEG, ma possono rappresentare un valore aggiunto per chi desidera una maggiore protezione e tranquillità durante la guida.

Considerazioni finali sull’offerta

La proposta di MG per la MG3 ibrida consente di ridurre significativamente l’importo delle rate mensili, rendendole tra le più competitive nel segmento delle auto ibride. Inoltre, alcune offerte del periodo non richiedono un anticipo, il che potrebbe rappresentare un ulteriore vantaggio per i potenziali acquirenti. Tuttavia, è consigliabile verificare direttamente presso la concessionaria per informazioni dettagliate riguardo al chilometraggio massimo e altre condizioni specifiche dell’offerta.