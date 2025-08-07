Oliver Rowland e Norman Nato continueranno a correre con Nissan in Formula E

Oliver Rowland e Norman Nato restano i piloti di punta della Nissan Formula E Team per la stagione 2025/26, puntando a raccogliere i frutti del loro lavoro.

Il Nissan Formula E Team ha ufficialmente annunciato che la sua line-up di piloti rimarrà invariata per la stagione 2025/26. Dopo una stagione 11 da incorniciare, in cui hanno conquistato il terzo posto nel Campionato Squadre, l’energia e le aspettative sono alle stelle. Chi è pronto a scoprire cosa ci riserverà la prossima stagione? 🚗⚡

Un team stabile per continuare a crescere

La decisione di mantenere Oliver Rowland e Norman Nato alla guida è chiara e strategica: si punta a costruire sul successo ottenuto e approfondire la sinergia tra piloti e team. Rowland, campione del mondo in carica, ha avuto una stagione straordinaria, culminata con tre pole position e sette podi, inclusi quattro vittorie. Chi pensava che il suo debutto nella stagione 5 fosse solo l’inizio di un viaggio incredibile? 🏆

Norman Nato, al suo terzo anno con Nissan, ha dimostrato di essere un compagno di squadra formidabile. Il suo arrivo nella stagione 9 ha segnato l’inizio di una nuova era per il team, e il suo palmarès parla chiaro: ha portato a casa punti preziosi e ha contribuito a ottenere il primo podio della squadra sotto la gestione Nissan a Roma. Chi altro è entusiasta di vedere come si evolverà questa coppia vincente? 🙌

Le dichiarazioni del team e dei piloti

Tommaso Volpe, direttore e team principal, ha sottolineato l’importanza della stabilità: “Dopo una stagione molto positiva, abbiamo deciso di mantenere la nostra line-up per la stagione 12. Vogliamo consolidare il nostro lavoro e continuare a progredire.” È chiaro che la fiducia e la coesione tra i piloti sono fondamentali per il successo in un campionato così competitivo.

Rowland non nasconde la sua felicità nel continuare con il team: “È incredibile poter estendere il mio contratto e continuare a lavorare con un gruppo che considero casa. Puntiamo a replicare i successi della scorsa stagione, ma sappiamo che ci sarà bisogno di duro lavoro.” Qual è la vostra previsione per il prossimo campionato? 🔮

Nato, dal canto suo, è altrettanto motivato: “Sono entusiasta di restare con Nissan. Ho ancora molto da imparare e sono pronto a sfruttare le esperienze passate per migliorare.” È affascinante vedere come i piloti possano evolversi e crescere stagione dopo stagione, non credete? 💪

Il futuro di Nissan in Formula E

Nissan ha fatto il suo debutto nel mondo delle corse elettriche nella stagione 5, e da allora ha dimostrato il suo impegno nel motorsport sostenibile. Con l’annuncio della partecipazione alla GEN4, che si estenderà fino al 2030, è evidente che Nissan sta puntando a mettere in pratica le sue ambizioni di elettrificazione. Come pensate che questo influenzerà le prestazioni del team nei prossimi anni? 🌍✨

Il campionato non è solo una vetrina per la tecnologia elettrica, ma anche un palcoscenico per promuovere la mobilità sostenibile nelle città. Ogni corsa rappresenta un passo verso un futuro più verde, e Nissan è in prima linea in questa missione. È un momento emozionante per l’industria automobilistica, e noi siamo qui per supportarla! 🌱