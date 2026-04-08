Opel GSE Formula E affida lo sviluppo della GEN4 a Sophia Flörsch

Sophia Flörsch porterà esperienza internazionale e feedback tecnico nel programma di sviluppo della GEN4 per Opel GSE Formula E

Opel ha annunciato il primo volto del suo nuovo progetto in Formula E: Sophia Flörsch si unisce al Opel GSE Formula E Team con il ruolo di pilota collaudatrice e di sviluppo. Questa nomina rappresenta per il marchio tedesco un punto di partenza concreto verso la partecipazione al campionato elettrico, combinando know‑how sportivo e attenzione alla crescita dei giovani talenti.

Il ruolo e le responsabilità di Sophia Flörsch

Nel nuovo incarico Flörsch avrà compiti che spaziano dal lavoro in simulatore ai test in pista, passando per le sessioni rookie previste dal regolamento. La pilota porterà un contributo tecnico fondamentale: il suo feedback sarà utilizzato per ottimizzare il pacchetto della GEN4, dalla gestione della potenza alle soluzioni di assetto che sfruttano la trazione integrale della nuova monoposto.

Relazione con il team e il simulatore

La collaborazione inizierà subito con sessioni intensive al simulatore e con prove dedicate, oltre a visite tecniche presso la sede Opel a Rüsselsheim. Il team principal Jörg Schrott ha evidenziato come l’approccio analitico e la precisione del feedback di Flörsch siano elementi essenziali per sviluppare la vettura, sottolineando l’intenzione di unire promozione dei giovani talenti e alti standard sportivi.

La GEN4 e cosa significa per Opel

La nuova generazione di monoposto GEN4 rappresenta un salto in termini di performance: oltre 800 CV e trazione integrale sono solo alcuni dei parametri che ne definiscono il carattere. Per Opel questa piattaforma è l’occasione per dimostrare capacità ingegneristiche e visibilità mondiale, e l’impiego di una pilota come Flörsch mira a trasformare il lavoro di sviluppo in risultati sportivi concreti.

Prima apparizione pubblica e calendario di test

La prima comparsa di Flörsch con i colori Opel è prevista in occasione della presentazione ufficiale delle GEN4 a Le Castellet, nelle giornate del 21 e 22 aprile. Dopo i primi chilometri virtuali, la pilota affronterà tappe di test programmate che includono sia attività su pista sia sessioni al simulatore, con l’obiettivo di raccogliere dati utili per l’assetto e l’elettronica della monoposto.

Il percorso di Sophia e la strategia talenti di Opel

Il curriculum di Sophia Flörsch è caratterizzato da una lunga esperienza nelle monoposto e nelle gare di endurance: dai successi iniziali nel karting fino ai traguardi in Formula 4, Formula 3 e alle gare GT e prototipi. Questa versatilità rende Flörsch una risorsa preziosa per un programma che richiede adattabilità e capacità di lettura tecnica del mezzo.

La scelta di puntare su un volto giovane rientra in una strategia già consolidata da Opel, che ha investito nella valorizzazione dei talenti attraverso iniziative come l’ADAC GSE Rally Cup. Il passaggio al contesto globale della Formula E estende questo modello su una piattaforma con maggiore visibilità internazionale.

Dalla pista alla strada: ricadute sulla produzione

Gli sviluppi tecnici maturati in pista spesso trovano applicazione sulle vetture di serie: un esempio è la Opel Mokka GSE, versione stradale ispirata all’esperienza rally e caratterizzata da 207 kW (281 CV) e 345 Nm di coppia, con una velocità massima dichiarata di 200 km/h. Questo collegamento tra competizione e prodotto di serie sottolinea il valore strategico del motorsport per il trasferimento tecnologico.

In sintesi, l’ingresso di Sophia Flörsch nel Opel GSE Formula E Team è pensato per accelerare lo sviluppo della GEN4 e rafforzare la presenza del marchio nel mondo delle corse elettriche. Con il mix di esperienza della pilota e la struttura tecnica del team, Opel punta a coniugare performance, innovazione e comunicazione per creare un progetto competitivo e attrattivo per il pubblico.