Il ritorno della Formula E a Miami

La Formula E si prepara a tornare a Miami per il quinto round della stagione 2024-2025, un evento atteso dai fan delle monoposto elettriche. Dopo il doppio appuntamento di Jeddah, che ha visto l’introduzione del Pit Boost, il campionato elettrico si sposta su un circuito che promette emozioni e sorpassi. Quest’anno, le monoposto a batteria più veloci del mondo torneranno a competere sul tracciato ricavato all’interno dell’ovale di Homestead, un ritorno alle origini che suscita grande interesse.

Il circuito di Homestead: caratteristiche e sfide

Il circuito di Miami si estende per 3.551 metri e presenta un layout che condivide il rettilineo di partenza con lo speedway, mentre le curve sono tutte situate nella parte interna dell’autodromo. Le 15 curve del tracciato offrono diverse opportunità di sorpasso, con punti chiave come la curva-6, la curva-8 e la chicane di curva-10 e 11, dove i piloti dovranno affrontare staccate violente. Questo mix di sfide tecniche e opportunità di sorpasso rende il weekend di gara particolarmente avvincente.

Orari e dirette dell’Eprix di Miami

Il weekend di gara inizierà venerdì con la prima sessione di prove libere, seguita da un’intensa giornata di attività il sabato, che includerà prove libere 2, qualifiche e la gara. Gli appassionati dovranno tenere presente il fuso orario, con la gara che si svolgerà in prima serata italiana. Le dirette saranno trasmesse sui canali Mediaset, con la corsa in differita su Canale 20, mentre Eurosport e Discovery+ offriranno la copertura per gli abbonati. È consigliabile controllare i palinsesti, poiché potrebbero subire modifiche all’ultimo minuto.

Le previsioni meteo per il weekend

Le condizioni meteorologiche per il weekend di gara sembrano favorevoli, con temperature che si aggireranno intorno ai 27 gradi e solo un lieve rischio di pioggia venerdì. Questo scenario promette una pista asciutta, ideale per una competizione avvincente. Gli appassionati possono aspettarsi un evento ricco di adrenalina, con i migliori piloti pronti a dare il massimo per conquistare punti preziosi in classifica.