Orari, circuito e tv per il Gran Premio di Miami: guida completa

Torna la F1 a Miami: aggiornamenti tecnici, dettagli sul Miami International Autodrome e il calendario tv per non perdere sprint e gara

Dopo un’interruzione di quattro settimane la stagione di Formula 1 riprende a correre negli Stati Uniti con il Gran Premio di Miami. Questo appuntamento, ormai presente in calendario fino al 2041, rappresenta non solo un richiamo spettacolare per il pubblico ma anche un banco di prova per chi ha lavorato intensamente durante la pausa per portare sviluppi in pista. Team come Mercedes, in testa alla classifica costruttori, devono gestire le aspettative, mentre scuderie come Ferrari e McLaren cercano risposte immediate per avvicinarsi ai leader.

Il weekend è caratterizzato dal ritorno del format Sprint e dall’esordio in Florida di aggiornamenti aerodinamici e meccanici su molte vetture. Piloti giovani e affermati, tra cui nomi come Andrea Kimi Antonelli, saranno chiamati ad adattarsi rapidamente alle novità regolamentari approvate da FIA e team. Il risultato potrebbe rimodellare le gerarchie viste nelle prime gare, trasformando Miami in un punto di svolta per la stagione.

La pista: caratteristiche e punti chiave del tracciato

Il Miami International Autodrome è un circuito semi-permanente ricavato attorno all’Hard Rock Stadium con un layout di 5,412 km. Il percorso è composto da 19 curve (12 a sinistra e 7 a destra) e prevede 57 giri per un totale di 308,326 km di gara. La configurazione offre tre rettilinei significativi che possono favorire i sorpassi e le strategie sul consumo degli pneumatici, oltre a richiedere un bilanciamento che tenga conto sia della stabilità nelle curve ad alta velocità sia della trazione nelle uscite a bassa velocità.

Modalità di apertura aerodinamica e zone di attivazione

Sul tracciato sono previste tre aree in cui può essere utilizzata la Straight Mode, pensata per ridurre la resistenza aerodinamica nelle tratte lunghe: la prima tra Curva 9 e Curva 11, la seconda sul rettilineo che va da Curva 16 a Curva 17 e la terza sul rettilineo di partenza/arrivo. Per quanto riguarda l’Overtake Mode, il punto di rilevazione è collocato tra Curva 17 e Curva 18, con l’attivazione tra Curva 18 e Curva 19. Queste scelte influenzeranno le strategie in gara e il posizionamento delle zone di attacco.

Pneumatici e condizioni previste

Per il weekend di Miami Pirelli ha selezionato le mescole più morbide della gamma: Hard C3, Medium C4 e Soft C5, oltre ovviamente a Intermedie e Full Wet in caso di pioggia. La scelta punta sulla performance e sulla velocità di riscaldamento, ma potrebbe richiedere gestione accurata del degrado soprattutto nei tratti più abrasivi o con temperature elevate. Il meteo resta un’incognita e la presenza di pioggia domenicale non è da escludere, fattore che potrebbe rimescolare le carte in maniera determinante.

Implicazioni strategiche

L’utilizzo delle mescole morbide favorisce stint brevi e rapidi cambi di ritmo, mentre le Intermedie e le Full Wet rimangono opzioni decisive se il tempo dovesse peggiorare. Le squadre dovranno bilanciare il desiderio di spingere per il tempo sul giro con la necessità di preservare gli pneumatici per fasi cruciali della gara, soprattutto in presenza del format con Sprint che richiede una gestione differente delle risorse durante il fine settimana.

Programma del weekend e copertura tv

Il calendario ufficiale del fine settimana prevede sessioni dedicate anche alla Formula 2 e varie manche di qualifica e sprint. Di seguito gli orari principali così come comunicati per il weekend:

Venerdì 1 maggio: 10:00-16:45 Prove Libere F2; 18:00-19:30 Prove Libere 1 GP Miami; 20:30-21:00 Qualifiche F2; 22:30-23:00 Qualifiche Sprint GP Miami.

Sabato 2 maggio: 16:00-16:50 Gara 1 Formula 2; 18:00-19:00 sprint race GP Miami; 22:00-23:00 Qualifiche GP Miami.

Domenica 3 maggio: 18:30-19:30 Gara 2 Formula 2; 22:00-00:00 Gran Premio di Miami.

La copertura televisiva è garantita in diretta integrale da Sky Sport F1 e NOW TV, mentre TV8 trasmetterà in diretta la Sprint Race e le qualifiche sprint, offrendo la gara in differita (con alcuni orari ancora in aggiornamento). Per chi segue in streaming sono previste dirette testuali e approfondimenti su vari canali specializzati.

Prospettive sportive

Il rientro dopo la pausa rappresenta una finestra per valutare la direzione tecnica delle squadre. Mercedes arriva con il peso delle aspettative come capofila nella classifica costruttori, mentre Ferrari e McLaren puntano a un salto di qualità grazie agli aggiornamenti portati in pista. L’edizione precedente del GP è stata vinta da Oscar Piastri, mentre il record in gara sul giro appartiene a Max Verstappen con l’1’29″708 siglato nel 2026: indicatori utili per capire quanto il pacchetto tecnico influenzi i risultati durante il weekend.

Miami può quindi diventare il termometro della stagione: se gli sviluppi funzionano vedremo cambi di passo immediati, altrimenti servirà più tempo per stabilire gerarchie chiare. In ogni caso il mix di novità tecniche, configurazione del tracciato e gestione dei pneumatici renderà il fine settimana un appuntamento da seguire con attenzione.