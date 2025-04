Introduzione agli orari dei mezzi pubblici per Pasqua e Pasquetta 2025

Le festività di Pasqua e Pasquetta del 2025 porteranno a significative modifiche negli orari dei mezzi pubblici in Italia. In particolare, le quattro principali città del paese – Roma, Milano, Napoli e Torino – adotteranno orari festivi che potrebbero influenzare i piani di viaggio dei cittadini e dei turisti. È fondamentale essere informati sulle variazioni per pianificare al meglio i propri spostamenti durante queste giornate festive.

Roma: orari e modifiche al servizio

Per Pasqua e Pasquetta, il trasporto pubblico di Roma seguirà un orario festivo standard. Le metropolitane e i servizi sostitutivi della metro C effettueranno l’ultima corsa in serata, ma gli orari esatti non sono stati ancora comunicati. Durante entrambe le giornate, Via dei Fori Imperiali sarà pedonalizzata, comportando deviazioni per diverse linee di autobus, tra cui le linee 51, 75, 85, 87 e 118. Queste linee transiteranno al Circo Massimo e in altre vie limitrofe. Inoltre, il servizio notturno sarà garantito dalla nMB, mentre a Ostia ci saranno modifiche dovute alla chiusura di via delle Baleniere.

Milano: dettagli sugli orari dei mezzi

A Milano, il 20 aprile, le linee metropolitane M4 e M5 seguiranno l’orario festivo, mentre le linee M1, M2 e M3 avranno un programma specifico per Pasqua. Lunedì 21 aprile, tutte le linee seguiranno l’orario festivo standard. Per quanto riguarda i mezzi di superficie, la maggior parte delle linee rispetterà l’orario di un giorno festivo, ma alcune linee di tram e bus, come il tram 3 e il tram 4, seguiranno un orario specifico. È importante notare che le linee 171, 172, 174 e 176 termineranno il servizio prima delle .

Napoli: orari della rete ANM

In occasione delle festività, la rete ANM di Napoli prevede diverse modifiche. Per Pasqua, il servizio della Metropolitana Linea 1 sarà sospeso fino al pomeriggio, con riapertura programmata. Il 21 aprile, Pasquetta, il servizio sarà prolungato solo sulla tratta Piscinola – Garibaldi. Le funicolari e gli ascensori seguiranno orari specifici, con alcune chiusure programmate. Inoltre, il servizio di superficie sarà sospeso durante la Pasqua, mentre per Pasquetta è previsto un servizio festivo ordinario.

Torino: estensione degli orari della metropolitana

A Torino, dal 17 aprile al 5 maggio, l’orario della metropolitana sarà esteso per offrire maggiore flessibilità. Le ultime partenze dai capolinea di Fermi e Bengasi saranno a mezzanotte nei giorni feriali e festivi. Questo cambiamento mira a facilitare gli spostamenti serali durante le festività. È consigliabile controllare gli orari specifici prima di pianificare i propri viaggi.

Conclusione

Essere a conoscenza delle modifiche agli orari dei mezzi pubblici è essenziale per garantire spostamenti senza intoppi durante le festività di Pasqua e Pasquetta. Le variazioni nei servizi di trasporto possono influenzare notevolmente i piani di viaggio, quindi è consigliabile consultare i siti ufficiali delle aziende di trasporto pubblico per informazioni aggiornate e dettagliate.