Orari MotoGP Jerez 2026: programma, diretta e forfait Vinales

La stagione della MotoGP riprende il suo corso con il primo appuntamento europeo: il Gran Premio di Spagna sul circuito di Jerez de la Frontera. Il weekend è in programma tra giovedì 23 e domenica 26 aprile con copertura integrale in tv e in streaming: le dirette sono garantite da Sky Sport e dalla piattaforma NOW, mentre le gare della domenica saranno trasmesse in chiaro anche su TV8. Il racconto in pista vedrà alla telecronaca Guido Meda e Mauro Sanchini, con i contributi di Vera Spadini, Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni; a completare il team, Rosario Triolo e Mattia Pasini seguono Moto2 e Moto3.

Dal punto di vista sportivo il weekend presenta momenti chiave: la Sprint di MotoGP si correrà il sabato pomeriggio e deciderà i primi punti del fine settimana, mentre la gara regina è programmata per domenica alle ore 14.00. Prima della top class si svolgeranno le gare di Moto3 e Moto2, anticipate da sessioni di prove libere e qualifiche distribuite tra venerdì e sabato. Il tracciato di Jerez, noto per essere uno dei più frequentati durante i test, sarà un banco di prova importante per verificare gli equilibri tra Ducati e Aprilia, protagoniste delle prime fasi del campionato.

Programma e orari dettagliati

Il calendario delle attività ufficiali parte giovedì 23 aprile con il tradizionale Paddock Pass alle 14:15 e la conferenza stampa piloti alle 16:00, utili per i primi spunti tecnici e politici del weekend. Venerdì 24 aprile le sessioni in pista si aprono alle 8:55 con le prove libere della Moto3, seguite dalla Moto2 e dalla prima sessione di MotoGP alle 10:40; nel pomeriggio sono previste le pre-qualifiche per tutte le classi e i tradizionali contenuti di approfondimento in onda su Sky Sport.

Sabato e domenica: sprint, qualifiche e gare

Sabato 25 aprile prosegue il programma con le seconde libere al mattino e le qualifiche definitive: la MotoGP scende in pista per la caccia alla pole alle 10:45, mentre la Sprint è fissata per le 14:55. Il giorno conclusivo, domenica 26 aprile, prevede il Warm Up della MotoGP alle 9:35, la parata dei piloti alle 10:00 e la sequenza di gare a partire dalle 11:00 con la Moto3, alle 12:15 la Moto2 e alle 14:00 la gara della classe regina. Il palinsesto include inoltre spazi di analisi come la Zona Rossa e il Race Anatomy per approfondire performance e strategie.

Assenze e scelte di schieramento

Il GP di Spagna arriva con assenze significative: Maverick Vinales non prenderà parte alla trasferta di Jerez a causa dei postumi dell’intervento alla spalla, dato che non ha ottenuto l’idoneità medica necessaria dopo il recente intervento a fine marzo. Il pilota ha spiegato che la priorità è il recupero completo e ha indicato come obiettivo il ritorno in pista per Le Mans nel weekend del 10 maggio. Questa decisione ha effetti diretti sul team KTM Tech3, che aveva previsto il ritorno di Vinales.

Tech3 si adegua: una sola moto

La situazione del team si complica ulteriormente perché il sostituto designato, Pol Espargaró, è stato costretto al forfait per un infortunio alla mano. Di conseguenza la squadra andalusa schiererà una sola moto a Jerez, quella affidata a Enea Bastianini, reduce da un ottimo terzo posto nella Sprint di Austin. Il CEO Guenther Steiner ha commentato con un tocco di ironia la concatenazione degli imprevisti, sottolineando come la squadra debba adattarsi alle circostanze senza cercare scorciatoie.

Cosa aspettarsi in pista e riflessi sul campionato

Il circuito di Jerez è spesso teatro di sorprese: la familiarità delle squadre con il tracciato, dovuta ai numerosi test effettuati in Andalusia, rende le letture del meteo e delle mescole particolarmente decisive. Aprilia ha mostrato grande consistenza nelle prime gare della stagione e cercherà conferme, mentre Ducati vuole limitare il margine e rispondere alle sfide delle RS-GP. I confronti tra piloti come Marco Bezzecchi, Jorge Martin e Marc Marquez saranno osservati con attenzione da tifosi e tecnici, perché ogni risultato a Jerez può influenzare assetti e strategie per le gare successive.

Come seguire il weekend

Per non perdere nulla, tutti gli appuntamenti principali sono disponibili in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, con la certezza della diretta in chiaro su TV8 per le gare della domenica. I canali ufficiali offrono inoltre approfondimenti, highlights e aggiornamenti continui via social e servizi dedicati per rimanere sempre informati sulle evoluzioni del weekend.