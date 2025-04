Il contesto del Gran Premio di Spagna

Il Gran Premio di Spagna si prepara a infiammare il circuito di Jerez-Ángel Nieto, un tracciato che ha sempre regalato emozioni forti e sorprese. Con il quinto round della stagione in arrivo, i piloti sono pronti a dare il massimo per conquistare punti preziosi in classifica. Marc Marquez, attualmente in testa, ha dimostrato di essere in grande forma dopo la sua recente doppietta in Qatar. Tuttavia, il suo fratello Alex Marquez, che segue a soli 17 punti, è determinato a ridurre il gap e a sfruttare il vantaggio di correre in casa.

Le sfide interne ai team

Un altro aspetto da tenere d’occhio è il duello interno al Ducati Lenovo Team. Francesco Bagnaia, vincitore degli ultimi tre GP di Spagna, è pronto a lottare per mantenere il suo dominio. Dopo una rimonta impressionante nell’ultimo Gran Premio, Bagnaia ha dimostrato di avere la velocità e la determinazione necessarie per affrontare la competizione. Non dimentichiamo anche Franco Morbidelli, che ha mantenuto una posizione tra i primi quattro in questa stagione, e Johann Zarco, attualmente sesto in classifica, entrambi pronti a dare battaglia.

Le aspettative per il weekend

Il weekend di gare non sarà solo una questione di rivalità tra i piloti di testa. Anche i piloti di casa come Maverick Viñales, Pedro Acosta e Fermin Aldeguer sono attesi a un riscatto dopo le loro prestazioni in Qatar. Tuttavia, Jorge Martin sarà assente a causa di un infortunio, lasciando spazio a Lorenzo Savadori, che prenderà il suo posto in Aprilia. Inoltre, Aleix Espargaró tornerà in pista come wild card con Honda, aggiungendo ulteriore interesse alla competizione.

Le previsioni meteo e gli orari delle gare

Le previsioni meteo per il weekend indicano condizioni favorevoli per le gare, con temperature che varieranno tra i 14° e i 28°. Venerdì si prevede un cielo per lo più nuvoloso, mentre sabato e domenica saranno soleggiati, ideali per una grande giornata di sport. Gli appassionati possono seguire le prove libere e le qualifiche su Sky, Now o TV8. Gli orari delle gare sono stati fissati, con la MotoGP che scatta domenica alle .