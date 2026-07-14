Roberto Baggio e i campioni del passato eleggono il miglior calciatore della storia

Roberto Baggio e altri campioni del calcio si confrontano su chi sia il più grande calciatore di tutti i tempi tra Pelé, Maradona e Messi

In un incontro memorabile trasmesso sui canali YouTube brasiliani Lucas TyltyCharla Podcast e Rede Ronaldo alcuni dei più grandi calciatori della storia si sono riuniti per discutere di un argomento che appassiona milioni di tifosi in tutto il mondo: chi è il più grande calciatore di tutti i tempi?

Tra i partecipanti, nomi del calibro di RonaldoRomárioRoberto CarlosRoberto BaggioGabriel Batistuta e Marco Materazzi hanno condiviso le loro opinioni su un tema che non smette mai di dividere gli appassionati di calcio.

Le scelte dei campioni

Quando è stato chiesto a ciascun giocatore di scegliere tra PeléMaradona e Messi le risposte sono state variegate. Romário ha optato per Pelé mentre Roberto Baggio e Marco Materazzi hanno espresso pareri diversi, riflettendo le loro esperienze e preferenze personali.

Questo dibattito ha messo in luce non solo le opinioni individuali, ma anche il rispetto reciproco tra questi campioni, ognuno dei quali ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo del calcio.

Jannik Sinner: il nuovo fenomeno del tennis italiano

Mentre il mondo del calcio è impegnato in questo dibattito, il tennis italiano vive un momento d’oro grazie a Jannik Sinner che con il suo bis a Wimbledon ha portato il numero di Slam vinti a quota cinque. A soli 25 anni, Sinner è già considerato l’uomo da battere nel circuito mondiale.

La domanda che molti si pongono è: Jannik Sinner è già il più grande sportivo italiano di tutti i tempi? Con i record che continua a battere e la sua giovane età, le prospettive sono più che promettenti.

Luigi Bertolini: il campione dimenticato

Mentre i riflettori sono puntati sui campioni contemporanei, è importante non dimenticare le leggende del passato. Luigi Bertolini campione del mondo con l’Italia nel 1934 e pilastro della Juventus negli anni ’30, rischia di cadere nell’oblio.

Una raccolta fondi è stata avviata per garantire a Bertolini una degna sepoltura, dopo che i suoi resti sono stati estumulati e collocati nel campo comune del Cimitero Parco. La comunità sportiva si è mobilitata per onorare un campione che ha contribuito in modo significativo alla storia del calcio italiano.

Il presidente del Museo GrigioEmanuele Bellingeri ha assicurato che si farà di tutto per trovare una soluzione adeguata, magari nel Cimitero Monumentale di Torino dove già riposano altri grandi dello sport.