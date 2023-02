Se la candela è nera, secca e polverosa, significa che il motore non sta bruciando ciò che dovrebbe bruciare. Ecco tutte le possibili cause.

Perché le candele dell’auto diventano nere? Se la candela è danneggiata o è diventata nera, è probabile che si verifichino problemi con l’oliatore e l’avviamento del motore. All’inizio è necessario leggere la candela per capire cosa è successo.

Esaminate la candela e, se risulta nera, potrebbe essere dovuta a una delle due seguenti cause

Incrostazioni di carbonio

Depositi di olio

Perché le candele dell’auto diventano nere?

Incrostazioni di carbonio

Se la candela è nera, secca e polverosa, significa che il motore non sta bruciando ciò che dovrebbe bruciare.

Tuttavia, questo non significa che sia contaminato dall’olio, bensì che la miscela di aria e carburante è troppo ricca.

Entriamo nel dettaglio del motivo per cui una candela può presentare incrostazioni carboniose.

Miscela ricca

Quando i motori presentano una crescita eccessiva di carbonio, la candela assume un colore scuro.

La miscela ricca causa questo aumento di carbonio.

Se la miscela è alta, l’auto acquisisce una quantità eccessiva di carburante e una quantità insufficiente di aria. Di conseguenza, si verificheranno inconvenienti come un basso consumo di carburante e un’accelerazione lenta.

Intervallo di calore

Questo problema può verificarsi se la gamma di calore è troppo fredda.

Dipende dal clima o dall’altitudine in cui si vive. Può verificarsi sia nei motori a due che a quattro tempi.

Distanza troppo ampia

Se la distanza tra le candele è troppo ampia, la candela non brucia correttamente. Di conseguenza, il motore si danneggia e la candela si ricopre di fuliggine e polvere.

Bassa compressione

A volte il motore dell’auto può avere problemi di compressione. Di conseguenza, l’auto non riesce ad avere potenza per problemi di compressione bassa o nulla e non si avvia.

Filtro dell’aria sporco

Il filtro dell’aria sporco funziona come il soffocamento del motore, facendo diventare scura la candela.

Regolazione imprecisa del carburatore

Il carburatore consente di regolare la miscela aria-carburante con l’aiuto di viti a bassa e alta velocità. Queste viti controllano il carburante che viene immesso nel motore. Se la regolazione del carburatore non è corretta, la potenza del motore diminuisce drasticamente.

Questo accade soprattutto nei motori a due tempi.

LEGGI ANCHE: