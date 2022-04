Il marchio francese Peugeot ci ha abituato a nuovi modelli in questi ultimi anni, anche se c’è da dire che alcuni modelli che hanno riscosso notevole successo tra la gente sono rimasti ed hanno subito aggiornamenti per restare al passo con i tempi.

Uno di questi è il suv compatto 2008 protagonista di questo articolo, analizziamo il MY 2022.

Peugeot 2008: le dimensioni

Dato che si tratta di un Suv l’aspetto relativo alle dimensioni è uno dei fondamentali. Siamo abituati a pensare delle vetture appartenenti a questa categoria che siano grandi e inadatte alle strade del nostro continente è per questo motivo che la categoria ha la declinazione di compact suv.

Compatti si, ma resta comunque il discorso legato al baricentro alto, che tanto piace agli automobilisti odierni.

E’ infatti particolarmente utile in quanto permette al conducente di godere di una maggiore visuale rispetto alla strada.

Ecco qui riassunte le dimensioni del nuovo model-year:

Lunghezza : 4 metri e 30

: 4 metri e 30 Larghezza : 1 metro e 77

: 1 metro e 77 Altezza : da 1metro e 53 sino a 1 metro e 55

: da 1metro e 53 sino a 1 metro e 55 Passo: 2 metri e 60

Peugeot 2008: interni da “family feeling”

Gli interni del model-year 2022 non discostano poi molto rispetto a quanto si è già potuto vedere su altre vetture della casa francese.

Colpisce la maggiore tecnologia in particolare per quanto riguarda il tachimetro, ora totalmente digitale e per il navigatore che può arrivare ad avere dimensioni massime di 10 pollici.

Tutto questo fa parte del nuovo sistema I-Cockpit che culmina con il classico volante dal diametro ridotto che garantisce un ottimo feeling di guida ed i “toggle switches” ovvero i tasti simili a quelli di un piano che permettono di accedere alle principali funzioni della vettura.

I sedili anteriori possono anche essere riscaldabili e sono in Alcantara e Tessuto. Le impunture di colore verde permettono di distinguere la versione termica dalla controparte elettrificata.

Peugeot 2008: il prezzo

Peugeot 2008 è disponibile per l’acquisto presso la rete ufficiale con un prezzo di partenza pari a 23.550€.

