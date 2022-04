Mercedes ha ufficialmente presentato il SUV EQS. Si tratta di un veicolo molto grande, misurando 5,13 metri di lunghezza. Per evitare che questa dimensione si faccia sentire sulla strada, le ruote posteriori sono sterzate fino a 10 gradi. Questo rende il SUV a zero emissioni più agile.

Con un passo di 3,21 metri, l’interno del SUV EQS è più che spazioso. Questo permette l’aggiunta di una terza fila di sedili se necessario, o fino a 2.100 litri di spazio di carico.

Mercedes EQS: attenzione all’efficienza

Nonostante i suoi 72 metri di altezza, il SUV EQS ha caratteristiche aerodinamiche molto efficienti. Il suo coefficiente di resistenza (Cx) è di 0,20, che è meglio della Tesla Model X, uno dei suoi concorrenti diretti.

Questo Cx è ottenuto nella versione con ruote da 19 pollici, ma Mercedes era desiderosa di garantire che queste grandi ruote non fossero un ostacolo all’efficienza. Inoltre, gli ingegneri hanno lavorato su dettagli come la forma dei cerchi per ridurre la resistenza. Il CEO di Mercedes, Ola Källenius, conferma che questa era “la priorità” per il team di progettazione.

Come la berlina, il SUV EQS beneficia di una griglia completa e di un frontale arrotondato.

La sua lunghezza aiuta anche a reindirizzare il flusso d’aria verso la parte posteriore, riducendo la resistenza.

Come si comporta il SUV Mercedes?

Ci sono tre versioni del nuovo SUV elettrico di Mercedes.

Il SUV EQS è disponibile nella versione EQS 450+, la versione EQS 450 4MATIC e infine la più potente è la EQS 580 4MATIC.

Il primo è l’unico a trazione posteriore, a differenza delle due varianti 4MATIC. Entrambe le versioni 450 hanno una potenza di 265 kW o 360 CV. La versione a trazione posteriore ha una coppia di 568 Nm, mentre la EQS 450 4MATIC ha 800 Nm.

La EQS 580 4MATIC, invece, ha una potenza di 400 kW o 544 CV. Anche la coppia è fenomenale, con 858 Nm in accelerazione. Nel frattempo, anche la nuova Mercedes EQXX sta facendo molto parlare di sé.