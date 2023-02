Tra i modelli attesi troviamo il restyling della Peugeot 2008, che è davvero importante per il marchio in quanto compete nella categoria dei SUV urbani molto richiesti. Attesa per quest’estate, la 2008 restyling è stata appena sorpresa dai cacciatori di immagini.

Peugeot 2008 restyling: caratteristiche, design e motori

Ci si aspetta un nuovo frontale

Seguendo le orme della 508 e della 208, il model year 2008 del 2023 sarà effettivamente ornato da tre artigli su ciascun lato del paraurti, per cambiare davvero il suo aspetto. Possiamo anche prevedere alcune modifiche ai gruppi ottici posteriori.

D’altra parte, come si può vedere brevemente nelle immagini, non dovrebbe cambiare nulla per quanto riguarda l’architettura della plancia.

Sarebbe troppo costoso installare le scorciatoie sensibili al tocco della nuova 308. Più che su un nuovo layout, è meglio puntare sull’ottimizzazione del sistema multimediale.

Infine, sotto il cofano, la novità principale sarà rappresentata dall’implementazione della nuova trasmissione ibrida non ricaricabile da 136 CV presentata qualche giorno fa. Sostituisce il PureTech 130 auto ma non la versione con cambio manuale. Non sorprende che anche la e-2008 sarà rinnovata, ma aveva già beneficiato degli ultimi miglioramenti tecnici dell’impianto elettrico della gamma.

Peugeot e-2008: annunciata una maggiore autonomia

Come per la 208, l’abbassamento della soglia di scarica della batteria ha aumentato le distanze percorribili con una carica. In città, ora è possibile percorrere oltre 320 km, mentre su strada e in autostrada vengono registrati 261 e 185 km.

Questi dati sono nettamente migliori di quelli registrati sulle prime 208 auto elettriche – 269 km in città, 228 km su strada e 160 km in autostrada – ma va sottolineato che le temperature di misurazione non sono le stesse.

Ciononostante, si registrano ancora progressi in termini di autonomia e consumo energetico per questa e-2008, che si avvicina di più alla concorrenza. In città, l’auto francese è alla pari con una Tesla Model 3 Standard, dotata di una batteria da 55 kWh.

Alla fine, è solo in autostrada che il piccolo SUV Peugeot rimane indietro, soprattutto perché il suo caricabatterie di bordo consente solo 100 kW di potenza di ricarica in corrente continua. Ciò non permette di riempire la batteria così rapidamente come alcuni dei suoi concorrenti.