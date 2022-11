Piloti e gioco online: un binomio vincente

Non sorprende che chi è abituato alle emozioni forti, correndo in auto o in modo a oltre 300 km/h, spesso cerchi l’adrenalina anche fuori dalla pista. Molti piloti della Formula 1 e della Moto GP hanno amano il gioco e lo praticano come hobby, a volte anche ad alto livello.

In questo articolo vediamo quali sono i piloti delle più importanti categorie del motorsport che sono stati visti mentre si divertivano al casinò o che hanno parlato della loro passione per il gioco. Molti di loro, infatti, hanno iniziato con casinò online sicuri e soldi veri provando i vari giochi presenti sulle migliori piattaforme come il poker, il blackjack, la roulette o le slot.

Lewis Hamilton

Iniziamo subito con un nome eccellente. Il sette volte campione del mondo di Formula 1, Lewis Hamilton, non ha mai nascosto la sua predilezione per la vita mondana, soprattutto nella prima parte della sua carriera.

La sua passione per gli eventi, i party e le serate esclusive non hanno mai intaccato il suo rendimento in pista, che lo ha portato ad essere il pilota più vincente della storia della massima categoria, a pari merito con Michael Schumacher, grazie ai sette mondiali conquistati. Ma ci sono numerosi altri record incredibili, come le 100 vittorie in carriera, il record di pole position (101), il record di podi (176) e dell’accoppiata pole e vittoria nello stesso gran premio (56).

Lewis ama andare al massimo e anche al casinò non si tira certo indietro quando si inizia a fare sul serio. Il campione inglese è stato spesso visto nei più esclusivi casinò di Las Vegas e al Casinò di Monaco.

Fernando Alonso

Un altro campione del mondo con la passione del gioco è Fernando Alonso. Lo spagnolo ha conquistato il mondiale per ben due volte ed è stato per diverse stagioni la prima guida della Ferrari. Dopo il ritiro nel 2018, nel 2021 ha scelto di tornare a mettersi in gioco nel Circus con l’Alpine.

Ma quello che non tutti sanno è che l’asturiano è un appassionato giocatore di poker, in particolare della variante Texas Hold’em che tanto ha avuto successo in questi anni. Sui suoi profili social non è raro vedere delle immagini che lo ritraggono impegnato al tavolo verde. Alonso gioca spesso online, ma la sua preferenza va ai tornei dal vivo o alle serate al casinò.

Giancarlo Fisichella

L’ex pilota di Formula 1 è stato uno degli ultimi italiani ad aver corso nella massima formula e l’ultimo italiano in Ferrari. Oggi Giancarlo Fisichella corre nel Campionato del Mondo Endurance, in particolare nella categoria LMGTE Am, ma è anche un grande appassionato giocatore di poker, tanto da essere perfino stato testimonial per delle aziende del settore.

In numerose interviste ha confermato la propria passione per il poker e soprattutto per la variante del poker alla texana, che pratica sia online sia giocando in tornei dal vivo.

Niko Rosberg

Un altro campione del mondo che ama molto giocare è Niko Rosberg, che risulta anche essere uno dei più abili sul tavolo verde. La sua passione per il poker era già celebre quando era ancora in attività e supponiamo che abbia avuto modo di coltivarla ulteriormente dopo il ritiro da campione iridato nel 2016.

Rosberg ha giocato a poker anche in eventi pubblici e trasmissioni televisive, in particolare all’interno del format specializzato “Pit Stop Poker”, dedicato proprio ai piloti di Formula 1 abili al Texas Hold’em e trasmesso in diretta dal Casinò di Venezia. Il pilota tedesco sfidò quindi i suoi colleghi – tra cui c’erano il già citato Giancarlo Fisichella, ma anche Eddie Irvine, Robert Kubica, Vitantonio Liuzzi, Giorgio Pantano, Adrian Sutil e Alex Zanardi – e riuscì a vincere entrambe le edizioni del programma, più precisamente nel 2008 e nel 2009.

Fabio Quartararo

Passiamo dalla Formula 1 alla MotoGP, la massima formula della due ruote. Anche tra i piloti di moto il gioco è un passatempo molto diffuso come dimostra il pilota francese Fabio Quartararo. Il campione del mondo nel 2021 – che è stato in corsa anche per il titolo 2022, poi vinto da Bagnaia – ama azzardare non solo in pista ma anche al tavolo verde. Proprio durante l’ultima stagione Quartararo si è concesso una serata al casinò per lasciarsi alle spalle lo stress della corsa al mondiale: dopo il GP d’Australia, è rimasto a Melbourne qualche giorno proprio per andare al casinò in compagnia della sua addetta stampa Maider Barthe e dell’amico Thomas Maubant. Da quello che è trapelato da fonti giornalistiche, pare che abbia anche vinto una somma importante alla roulette.

Felipe Massa

Il pilota brasiliano è stato per diversi anni protagonista in Formula 1, arrivando anche al sedile della Ferrari. Ma non sono in molti a sapere che Felipe massa ha ottenuto anche ottimi risultati nel poker sportivo: nel 2014 ha partecipato, infatti, alle Brazilian Series of Poker (BSOP Millions), torneo nel quale è arrivato secondo. Davvero non male!

Adrian Sutil

Il pilota di Formula 1 tedesco, classe 1983, ha ottenuto buoni risultati in carriera ed è anche un abile giocatore di poker. Ama dilettarsi con il poker online e non solo, infatti ha partecipato anche a tornei live. Come Nico Rosberg ha partecipato alla trasmissione televisiva “Pit Stop Poker”, in cui viene ricordato per un bluff tentato, ma non riuscito, che gli costò l’eliminazione dal torneo. Non abbiamo dubbi che avrà avuto modo di rifarsi nei tornei successivi…