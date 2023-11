La casa svedese Polestar frutto della scissione con Volvo, dove prima si occupava delle auto più sportive, ora è un brand la cui principale focalizzazione è la produzione di vetture elettriche. Una di queste è la Polestar 4 che debutterà nel 2024. In questo articolo i principali dettagli legati a questo Suv-Coupé.

Polestar 4: bagagliaio, dimensioni e interni

Polestar 4 è un SUV-Coupé che si affianca alla Suv 3 e alla Berlina 2 che si sono potute già vedere su queste pagine.

Nasce da un foglio bianco senza avere un pre-concetto in mente e questo è visibile in quanto pur prendendo spunto dalla 3 è decisamente più filante ed aggressiva.

Gli interni di Polestar 4 sono molto luminosi grazie al tetto panoramico ed all’assenza del lunotto tradizionale. Per i passeggeri posteriori i sedili sono anche reclinabili fornendo il massimo del comfort.

I materiali utilizzati per la costruzione degli interni sono riciclati, come il tessuto composto totalmente da PET riciclato che fa il proprio debutto per la prima volta su un’auto costruita in serie.

Il vinile che riveste altre parti è di Microtech bio e la pelle Nappa è certificata. Viene dimezzata anche la plastica grazie all’utilizzo di Econyl un tessuto fatto da fibre di reti da pesca riciclate e polipropilene.

Sul fronte della tecnologia vi è uno schermo orizzontale da 15,4 pollici con Android automotive OS e la strumentazione digitale invece è visibile su uno schermo da 10,2 pollici.

Le dimensioni sono simili a quelle del suv 3 seppur a cambiare è l’altezza che diminuisce, conferendole il look proprio delle coupé. Di seguito il riepilogo:

Lunghezza : 4 metri e 83

: 4 metri e 83 Larghezza a specchietti aperti : 2 metri e 14

: 2 metri e 14 Altezza : 1 metro e 54

: 1 metro e 54 Passo: 2 metri e 99

La volumetria del bagagliaio di base è di 500 litri, che salgono a 1536 con i sedili completamente abbattuti, inoltre essendo elettrico e mancando la trasmissione il vano anteriore offre ulteriori 15 litri di capacità di carico.

Autonomia, prestazioni e prezzo

La Polestar 4 è disponibile in due versioni, la più efficiente Long Range Single Motor con una potenza da 272 cavalli e 343 Nm di coppia massima. La velocità massima è limitata 180 km/h e lo scatto da 0 a 100 avviene in 7,4 secondi. L’autonomia di questo modello è di 600 km.

Più sportiva invece la versione Dual Motor Long Range con una potenza di 544 cavalli e 686 Nm di coppia massima. La velocità massima è di 200 km/h e lo scatto da 0 a 100 viene coperto in 3,8 secondi. La batteria di questa versione permette un’autonomia di 564 km.

Il prezzo di questo modello che verrà lanciato in Europa nel 2024 non è ancora stato annunciato, indicativamente la Polestar 4 dovrebbe partire da 60.000 euro. Informazioni più precise arriveranno nei prossimi mesi.