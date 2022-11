Mentre Polestar produce principalmente in Cina, il suo capo vuole assemblare un modello in Europa. Logicamente in una fabbrica Volvo.

La Polestar 7 potrebbe essere assemblata direttamente in Europa. Polestar è un marchio svedese, fondato da Volvo e dal proprietario di quest’ultima, la cinese Geely. Ed è proprio in Cina che viene prodotta Polestar.

Polestar 7: l’auto potrebbe essere la prima ad essere assemblata in Europa

La 100.000esima berlina Polestar 2 è appena uscita dalla linea di produzione di Luqiao. Nel 2023, il sito di Chengu inizierà ad assemblare il SUV Polestar 3. Nel 2024, la Polestar 3 sarà costruita anche nello stabilimento Volvo di Ridgeville, nella Carolina del Sud. Questa sarà la prima Polestar non assemblata in Cina. Ma il resto del programma sarà ancora una volta cinese, poiché è nel Regno di Mezzo che verranno assemblate la 4 (un SUV coupé), la 5 (una berlina GT) e la 6 (una roadster).

Thomas Ingenlath, il capo di Polestar, vorrebbe tuttavia che la produzione avvenisse anche in Europa. Ha detto che questo potrebbe accadere al momento del lancio della Polestar 7. Lui stesso ha parlato di questo modello finora sconosciuto… e non ne ha specificato la silhouette.

Se Thomas Ingenlath sottolinea che una produzione nel Vecchio Continente è importante per Polestar, la 7 potrebbe essere un modello più adatto ai nostri gusti. Per questo immaginiamo un SUV compatto! Tuttavia, Polestar non ha intenzione di aggiungere uno stabilimento in Europa e logicamente occuperebbe uno dei siti di Volvo. Attualmente, la casa madre ha uno stabilimento in Svezia e uno in Belgio. Recentemente ha annunciato la costruzione di un ulteriore sito europeo in Slovacchia.

Thomas Ingenlath afferma che spetta a Volvo decidere dove questa Polestar 7 potrà essere assemblata. Ma dato il calendario già fitto del marchio, con la 6 prevista per il 2026, la 7 non è prevista prima del 2026/2027.