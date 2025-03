Un cambiamento epocale per Porsche

Porsche si prepara a lanciare una nuova era per la sua gamma 718, con l’introduzione delle versioni elettriche di Boxster e Cayman. Questo rappresenta un passo significativo per il marchio tedesco, noto per le sue prestazioni e il design distintivo. La transizione verso l’elettrico non è solo una risposta alle esigenze di sostenibilità, ma anche un’opportunità per Porsche di innovare e mantenere la sua posizione di leader nel settore automobilistico. La presentazione ufficiale è attesa nel 2026, ma già si possono intravedere le linee guida di questo progetto ambizioso.

Design e tecnologia all’avanguardia

Le nuove 718 elettriche adotteranno la piattaforma Premium Platform Electric (PPE), già utilizzata per la Macan EV. Questo permetterà di mantenere le prestazioni elevate che i clienti Porsche si aspettano. Le immagini dei prototipi rivelano un design che richiama i modelli precedenti, con fari a quattro elementi e luci posteriori sottili. Tuttavia, ci saranno anche novità, come le prese d’aria attive nel paraurti anteriore, che conferiscono un aspetto più aggressivo e sportivo. Le proporzioni della carrozzeria saranno studiate per mantenere l’estetica familiare della 718, facendo sembrare i modelli dotati di motore centrale.

Prestazioni e autonomia

Per quanto riguarda le prestazioni, si prevede che le versioni base delle nuove 718 offriranno almeno 300 CV, mentre le varianti più potenti potrebbero superare i 400 CV. Un’altra novità significativa è l’introduzione della trazione integrale, una prima per la gamma 718. Le nuove auto potrebbero essere equipaggiate con un pacco batterie da 70-80 kWh, garantendo un’autonomia compresa tra i 400 e i 500 km nel ciclo WLTP. Grazie all’architettura a 800 V, sarà possibile effettuare ricariche rapide fino a 270 kW, consentendo di passare dal 10 all’80% in circa 20 minuti.

Prezzi e concorrenza

Per quanto riguarda i prezzi, si prevede un aumento rispetto ai modelli attuali, con la 718 Cayman EV che potrebbe partire da almeno 70.000 euro e la versione Boxster attorno ai 75.000 euro. Con l’arrivo di queste nuove elettriche, Porsche si troverà a competere con modelli come la BMW i4 e la MG Cyberster, roadster elettrica cinese. La sfida sarà mantenere il prestigio e le prestazioni che hanno reso Porsche un marchio iconico, mentre si abbraccia un futuro più sostenibile.