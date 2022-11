Porsche 718 Style Edition: in arrivo una nuova edizione “accessibile”

La Casa di Stoccarda non ha dimenticato i suoi modelli più “piccoli” e ora presenta la Porsche 718 Style Edition, una Boxster e una Cayman con un motore entry-level e una finitura esclusiva. Queste versioni si riconoscono per i cerchi da 20 pollici presi in prestito dalla 718 Spyder, per i terminali di scarico in nero lucido e per il nome del marchio in grigio argento sul retro.

Il nome “Boxster” compare anche sulla capote della cabriolet. Inoltre, è possibile scegliere tra un pacchetto di contrasto bianco o nero che determina il colore delle ruote, le strisce decorative sul cofano anteriore e sui brancardi laterali e il nome del modello nella parte posteriore.

Porsche 718 Style Edition: comfort e stile nell’abitacolo

La Porsche 718 Style Edition è dotata di rivestimenti in pelle nera con cuciture grigio gesso. I tappeti si abbinano alla tappezzeria.

Sedili e volante riscaldati sono di serie, così come il climatizzatore automatico bi-zona, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, la telecamera posteriore e le soglie in acciaio inox retroilluminate.

Sotto il cofano c’è un motore flat-four da 2,0 litri da 300 CV con cambio manuale a sei rapporti di serie (PDK opzionale). In termini di prezzo, la 718 Style Edition si posiziona tra i modelli standard e T della gamma.

La Cayman costa 68.596 euro e la Boxster 70.635 euro.

In questi tempi di inflazione e di esplosione dei prezzi, queste nuove auto sportive sono quasi “accessibili”! Ma, naturalmente, dovrete fare i conti con un motore a quattro cilindri meno melodioso e con emissioni elevate, superiori a 213 g/km.

A questo punto, la sanzione ammonta a più di 30.000 euro, senza nemmeno toccare le opzioni.

Il prezzo piuttosto “morbido” della Cayman e della Boxster Style cambia radicalmente una volta applicato il sistema fiscale, nonostante la presenza di un motore meno avido. Per chi ha un budget più elevato, c’è ancora la gamma 4.0 con il suo motore a sei cilindri ad aspirazione naturale…

LEGGI ANCHE: