Porsche 911 GT3: record al Nurburgring con cambio manuale

Un’impresa storica al Nurburgring

La Porsche 911 GT3 ha recentemente fatto notizia per aver stabilito un record straordinario al Nurburgring, uno dei circuiti più iconici e impegnativi del mondo. Il pilota ufficiale Porsche, Jorg Bergmeister, ha guidato la sportiva tedesca attraverso i circa 20 km dell’Inferno Verde, completando il giro in un tempo impressionante di 6 minuti e 59 secondi. Questo risultato non solo ha frantumato il precedente primato per auto con cambio manuale, ma ha anche superato il tempo della GT3 pre-restyling, equipaggiata con il cambio automatico PDK.

Il confronto con la concorrenza

Il record precedente apparteneva alla Dodge Viper ACR, che aveva segnato un tempo di 7 minuti e 1 secondo ben otto anni fa. Tuttavia, le attuali procedure di cronometraggio del Nurburgring richiedono la percorrenza dell’intero tracciato di 20,8 km, rendendo il confronto ancora più interessante. La Porsche 911 GT3 ha registrato un tempo di 6 minuti e 59 secondi, ben 10 secondi più veloce rispetto alla Viper, nonostante avesse circa 140 CV in meno. Questo dimostra non solo la potenza, ma anche l’ingegneria avanzata della GT3.

Innovazioni tecniche e prestazioni

La nuova Porsche 911 GT3 ha beneficiato di numerosi miglioramenti rispetto ai modelli precedenti. Bergmeister ha sottolineato come l’auto offra una maggiore stabilità e fiducia durante la guida al limite, grazie a un telaio affinato e a un rapporto del cambio accorciato dell’8%. Questi fattori hanno contribuito a una spinta posteriore più efficace in accelerazione, rendendo l’esperienza di guida non solo più veloce, ma anche più coinvolgente. Inoltre, l’auto utilizzata per il record era dotata del pacchetto Weissach, che includeva dettagli in fibra di carbonio e pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 R, i più performanti disponibili per la GT3.

Un futuro luminoso per la Porsche 911 GT3

Il record stabilito dalla Porsche 911 GT3 al Nurburgring è un traguardo significativo che difficilmente verrà superato nel breve termine. Tuttavia, il mondo delle auto sportive è in continua evoluzione e non si può escludere che altre case automobilistiche, come Gordon Murray Automotive, possano lanciarsi nella sfida per battere questo primato. Con la crescente attenzione verso le prestazioni e l’innovazione tecnologica, la Porsche 911 GT3 rimane un simbolo di eccellenza nel panorama automobilistico mondiale.