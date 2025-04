Un modello estremo omologato per l'uso stradale, atteso per giugno 2024.

Il ritorno di una leggenda

Porsche, il celebre marchio automobilistico tedesco, è attualmente al lavoro su una nuova hypercar che promette di riportare in vita una delle sue vetture più iconiche: la 917. Attraverso teaser pubblicati sui social media, la Casa di Zuffenhausen ha anticipato l’arrivo di un modello estremo, omologato per l’uso stradale, che sembra ispirarsi alla storica 917 e alla moderna 963, attualmente impegnata nel campionato endurance.

Un progetto con radici storiche

La presentazione ufficiale della nuova hypercar è prevista per giugno 2024, un momento atteso da appassionati e collezionisti. Non è la prima volta che Porsche trasforma una vettura da corsa in un modello stradale. Cinquant’anni fa, la leggendaria 917 fu adattata per l’uso su strada su richiesta di Gregorio Rossi di Montelera, imprenditore italiano e erede della Martini. Il telaio 917-030, inizialmente utilizzato in pista, venne modificato con l’aggiunta di indicatori laterali, clacson, marmitte silenziate e ruota di scorta, mantenendo però il carattere corsaiolo dell’auto.

Un’eredità che continua

La 917 stradale, tuttora funzionante, è celebrata in un video recentemente diffuso da Porsche, che ricorda la storia di questo modello unico. “Lo spirito e il desiderio che permisero di creare una 917 da strada sono ancora vivi oggi, a cinquant’anni di distanza”, afferma il teaser. Le immagini condivise mostrano una silhouette che sembra essere una reinterpretazione della 963, suggerendo che Porsche stia puntando a una produzione limitata per competere con hypercar estreme come Aston Martin Valkyrie e Red Bull RB17.

Attesa e speculazioni

Al momento, non ci sono conferme ufficiali riguardo alle specifiche tecniche o al numero di esemplari previsti. Tuttavia, le ipotesi più accreditate parlano di una produzione limitata, con la possibilità di un esemplare unico destinato a un collezionista selezionato. L’attesa per la presentazione non sarà lunga, e Porsche ha già fissato l’appuntamento per giugno, coincidente con il weekend della 24 Ore di Le Mans, un evento che rappresenta un’importante vetrina per le auto da corsa e per le novità del settore.