Scopri le caratteristiche della nuova Porsche Cayenne Coupé elettrica in arrivo nel 2025.

Un passo verso l’elettrificazione

La Porsche Cayenne si appresta a entrare in una nuova era con l’introduzione della sua prima versione completamente elettrica. Questo modello rappresenta un’importante evoluzione per il marchio tedesco, noto per le sue prestazioni e il design distintivo. Le prime immagini dei prototipi mostrano una carrozzeria SUV tradizionale, ma ci sono forti indicazioni che sarà disponibile anche una versione Coupé, che promette di unire sportività e lusso.

Design e caratteristiche della Cayenne Coupé elettrica

Il render della Cayenne Coupé elettrica rivela un design che segue le linee stilistiche delle ultime creazioni Porsche, come la Macan. A differenza di quest’ultima, la Cayenne avrà dimensioni più generose, con una lunghezza che potrebbe avvicinarsi ai 5 metri. Il frontale è caratterizzato da gruppi ottici sottili e affilati, simili a quelli della Macan EV, mentre i passaruota muscolosi ospiteranno cerchi di grandi dimensioni, probabilmente da 22″ o 23″. La forma del tetto, inclinata nella versione Coupé, non solo conferisce un aspetto più sportivo, ma migliora anche l’aerodinamica del veicolo.

Prestazioni e autonomia della nuova Cayenne elettrica

La Cayenne elettrica sarà sviluppata sulla piattaforma PPE (Premium Platform Electric), condivisa con la Macan EV, e disporrà di un’architettura a 800 Volt. Questo permetterà tempi di ricarica ridotti e prestazioni elevate. Anche se Porsche non ha ancora rivelato dettagli specifici sulle motorizzazioni, si prevede che le versioni più potenti possano superare i 600 CV. La versione Coupé potrebbe addirittura offrire motori ancora più performanti, con un’autonomia che si attesta intorno ai 600-700 km nel ciclo WLTP. Il debutto della Cayenne in formato SUV è previsto per la fine del 2025, mentre la Coupé seguirà qualche mese dopo.