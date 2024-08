Porsche Cayenne, la quarta serie sarà anche elettrica, vediamo come potrà mostrarsi nel futuro prossimo.

Porsche sta testando la quarta generazione della Cayenne che arriverà sul mercato nei prossimi mesi, la casa tedesca starebbe lavorando alacremente per garantire una gamma elettrica di alto livello e con molti modelli dotati di questo propulsore. Il primo banco di prova è proprio l’iconico suv che potrà avere in dote questa nuova motorizzazione.

Porsche Cayenne: per la quarta generazione ce ne saranno 3!

Cayenne è sul mercato da oltre un decennio e fino a questo momento abbiamo visto 3 versioni che sono andate via via ad affinare lo stile che Porsche ha scelto di applicare a questo suv, avvicinandolo agli stilemi delle altre auto presenti a listino.

Lo scorso anno l’auto ha subito un restyling importante e di conseguenza vi saranno pochi interventi estetici, la versione elettrica potrebbe prendere spunto dalla Macan dotata della medesima propulsione per il frontale e il posteriore.

Le immagini ufficiali del prototipo, che Porsche ha rilasciato, fanno intendere proprio questo anche se bisogna attendere il modello definitivo.

Cayenne però non si ferma all’elettrico, dopo aver constatato che non avrebbe poi tutta la “presa” che era stata inizialmente preventivata, di conseguenza vi saranno le versioni a benzina ed ibride.

Progetto a lungo termine con questa generazione

Porsche ha intenzione di far crescere Cayenne nel corso degli anni che verranno. Infatti per questo modello è stata definita una deadline che andrà oltre il 2030, anno in cui Porsche potrebbe consegnare l’80% dei Cayenne con il solo motore elettrico.

Tutto dipenderà dall’evoluzione della domanda del suv con il motore elettrico, se questa è positiva ci si potrà ragionare, se al contrario la domanda è al di sotto degli obiettivi bisognerà re-immaginare i programmi.

Il monitoraggio dei vari mercati sarà quindi un aspetto fondamentale in questo processo di cambiamento del marchio tedesco. Chissà che non si possa vedere un altro capitolo nell’importante storia automobilistica della casa tedesca fondata da Ferdinand Porsche.