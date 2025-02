Un'opportunità unica per migliorare le proprie abilità di guida su due e quattro ruote.

Un evento dedicato agli amanti dei motori

Il Porsche e Ducati Experience 2025 si svolgerà il 28 e 29 giugno presso il Porsche Experience Center Franciacorta, un luogo ideale per chi desidera migliorare le proprie capacità di guida. Questo evento è pensato per tutti gli appassionati di motori, dai neofiti ai piloti esperti, offrendo un’opportunità unica di mettersi alla prova su vari modelli di Ducati e Porsche.

Un programma ricco di attività

Durante l’evento, i partecipanti avranno la possibilità di testare le performance dei veicoli in cinque diversi tracciati, progettati per simulare varie condizioni di guida. I tracciati includono:

Circuito velocità : per esplorare le potenzialità dei mezzi.

: per esplorare le potenzialità dei mezzi. Tracciato bassa aderenza : per migliorare il controllo in situazioni difficili.

: per migliorare il controllo in situazioni difficili. Circuito handling : per affinare la precisione di guida.

: per affinare la precisione di guida. Percorso off-road : per testare le doti della Ducati Multistrada e della Porsche Cayenne.

: per testare le doti della Ducati Multistrada e della Porsche Cayenne. Area di simulazione: dedicata alla preparazione teorica e ai test digitali di guida.

Ogni partecipante sarà affiancato da istruttori esperti che guideranno in un percorso formativo studiato per acquisire sicurezza e controllo sia su strada che in pista.

Dettagli sull’iscrizione e costi

Le iscrizioni sono già aperte sul sito ufficiale di Ducati, nella sezione DRE Academy. Il costo per partecipare all’evento è di 1.200 euro, cifra che include il noleggio dei veicoli, il supporto degli istruttori e l’accesso alle strutture del Porsche Experience Center. È un investimento che vale la pena per chi desidera migliorare le proprie abilità di guida in un ambiente sicuro e stimolante.

Un’esperienza completa di guida

La giornata inizierà con sessioni pratiche in moto, dove i partecipanti potranno affinare le proprie capacità sotto la guida esperta degli istruttori. Nel pomeriggio, ci saranno sessioni di guida in auto sui diversi tracciati, sempre affiancati dagli istruttori. Questo approccio pratico e teorico assicura che ogni partecipante possa trarre il massimo dall’esperienza, migliorando le proprie competenze e aumentando la propria sicurezza alla guida.

Non perdere l’occasione di partecipare a questo evento straordinario, dove la passione per i motori si unisce all’opportunità di apprendere e migliorare. Prenota il tuo posto per il Porsche e Ducati Experience 2025 e preparati a vivere un’esperienza indimenticabile!