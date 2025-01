Test TPC a Barcellona

La Ferrari sta intensificando i preparativi per la stagione 2024 di Formula 1, con una serie di test programmati a Barcellona. La scuderia di Maranello sarà in pista dal 28 al 30 gennaio per tre giorni di test TPC (Testing Previous Cars), dove i piloti Lewis Hamilton e Charles Leclerc avranno l’opportunità di familiarizzare con le vetture. Questo evento rappresenta un’importante occasione per affinare le strategie e le prestazioni in vista dell’esordio stagionale che si terrà a Melbourne nel mese di marzo.

Test Pirelli e sviluppo gomme

Oltre ai test TPC, la Ferrari parteciperà anche ai test Pirelli, in programma il 4 e 5 febbraio, dedicati allo sviluppo delle gomme che debutteranno nel 2026. Durante questi test, Hamilton guiderà la Ferrari SF-24, mentre Leclerc e Sainz si concentreranno sulla SF-23. Questo è un momento cruciale per la scuderia, poiché il nuovo ciclo tecnico della Formula 1 richiederà adattamenti significativi e una preparazione meticolosa per affrontare le sfide future.

Strategie e aspettative per la stagione

La Ferrari ha grandi aspettative per la stagione 2024, soprattutto dopo i successi ottenuti nella passata stagione. Con cinque vittorie all’attivo e un secondo posto nella classifica piloti, la scuderia mira a migliorare ulteriormente le proprie prestazioni. Hamilton, dopo il suo debutto a Fiorano, ha descritto la sua esperienza come “positiva”, e ora ha l’opportunità di affinare ulteriormente le sue abilità e adattarsi al nuovo ambiente di lavoro. La competizione con altre squadre, come la McLaren, sarà intensa, e ogni dettaglio sarà fondamentale per ottenere risultati significativi.