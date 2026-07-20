Prezzi carburanti Italia: benzina a 1.933 EUR/litro, diesel a 2.083 EUR/litro. Differenze tra le province più care e quelle più economiche.

In Italia, il prezzo medio della benzina al self-service è di 1.933 EUR/litro, mentre il diesel si attesta a 2.083 EUR/litro. Lo spread tra i due carburanti è di 0.15 EUR a favore della benzina.

Tra le province più care per il rifornimento di benzina, Trieste guida la classifica con un prezzo di 1.982 EUR/litro, seguita da Trapani a 1.977 EUR/litro e Bolzano a 1.975 EUR/litro. Palermo e Crotone completano il quintetto delle aree più costose, con prezzi rispettivamente di 1.973 EUR/litro e 1.970 EUR/litro.

Dall’altro lato, Sondrio si conferma la provincia più economica con un prezzo di 1.826 EUR/litro, seguita da Rovigo a 1.893 EUR/litro e Asti a 1.901 EUR/litro. Viterbo e Frosinone chiudono la classifica delle più convenienti, con prezzi di 1.906 EUR/litro e 1.909 EUR/litro rispettivamente.

I dati sono forniti da MIMIT — Osservaprezzi carburanti.