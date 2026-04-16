Programma del weekend a Jerez per il Gran Premio Estrella Galicia 0,0 di Spagna 2026

Il Gran premio Estrella Galicia 0,0 di Spagna 2026 segna il ritorno delle gare in calendario dopo lo slittamento del weekend del Qatar: il circus della MotoGP si trasferisce sul tracciato andaluso di Jerez per il quarto appuntamento stagionale. Questo articolo riassume il programma ufficiale delle sessioni, descrive le caratteristiche del circuito e indica le modalità di trasmissione per non perdere nessuna fase del fine settimana.

Oltre agli orari delle prove e delle gare, troverai informazioni pratiche sul layout del tracciato e sui riferimenti storici che rendono Jerez de la Frontera uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Non mancano i dettagli sulla copertura tv e streaming offerta da Sky Sport, con i nomi della squadra che seguirà l’evento dai box e in telecronaca.

Programma del weekend a Jerez

Il fine settimana inizia venerdì con le prime attività in pista: le prove libere partono venerdì 24 aprile alle 10:45, seguite dalle pre-qualifiche alle 15:00. Sabato 25 aprile la giornata di qualifiche prende il via alle 10:50 per definire la griglia di partenza, mentre alle 15:00 è in programma la sprint race, una prova breve che assegna punti immediati ai protagonisti del campionato. La domenica, 26 aprile, è riservata alle gare complete: la mattina vedrà partire la Moto3 alle 11:00, seguita dalla Moto2 alle 12:15, mentre la MotoGP scatterà alle 14:00.

Dettagli pratici delle sessioni

È importante tenere presente che la schedule prevede finestre di attività strettamente coordinate: le prove libere servono per mettere a punto assetti e strategie, le pre-qualifiche definiscono posizionamenti intermedi, mentre le qualifiche del sabato stabiliscono la griglia ufficiale. La Sprint Race, programmata su una distanza ridotta, influisce sull’andamento del weekend perché consegna punti che possono cambiare dinamiche di classifica già prima della gara principale.

La Sprint Race: cosa aspettarsi

La Sprint Race di Jerez avrà una durata di 12 giri e si svolge con lo stesso livello di intensità delle gare lunghe, ma con strategie di consumo e gestione pneumatici diverse. Per i team la sprint rappresenta un banco di prova per correzioni rapide e per i piloti un’opportunità per guadagnare punti preziosi: non è una semplice passerella, ma una sessione che spesso decide equilibri e fiducia in vista della domenica.

Il circuito di Jerez e i precedenti

Il tracciato di Jerez de la Frontera misura 4,42 km e presenta 13 curve suddivise in 8 a destra e 5 a sinistra. Il rettilineo principale è relativamente breve, circa 607 metri, ciò rende la frenata alla prima curva particolarmente impegnativa e un punto chiave per i sorpassi. Costruito nel 1986 e situato in una valle del Sud della Spagna, il circuito porta il nome del leggendario Angel Nieto, pilota locale vincitore di numerosi successi sulla pista; complessivamente il suo record è di 11 trionfi considerando tutte le classi.

Storia recente a Jerez

Nella memoria più recente, la corsa del 2026 ha visto Alex marquez interrompere la serie di vittorie consecutive di Pecco Bagnaia, che aveva dominato la pista dal 2026 con tre successi di fila. Questa continuità e i cambi di protagonisti testimoniano quanto Jerez possa essere insidiosa e favorevole a colpi di scena, rendendo ogni edizione avvincente per appassionati e addetti ai lavori.

Copertura televisiva e squadra Sky

La diretta esclusiva dei Gran Premi di MotoGP è affidata a Sky Sport MotoGP, che trasmette tutte le prove libere, le qualifiche, le Sprint Race e le gare. È possibile seguire l’evento in streaming tramite l’app Sky Go, ideale per chi vuole guardare in mobilità. Il pacchetto di Sky include inoltre altre competizioni motoristiche come la Formula 1 e la World Superbike, offrendo una copertura completa del motorsport.

La squadra editoriale

Per la telecronaca e l’analisi tecnica tornano i volti noti del canale: la coppia in commento sarà composta da Guido Meda e Mauro Sanchini, con la conduzione affidata a Vera Spadini e Sandro Donato Grosso. Dal paddock seguirà l’evento Giovanni Zamagni, garantendo collegamenti, interviste e aggiornamenti in tempo reale per accompagnare ogni sessione del weekend.

Offerte e accesso alle dirette

Per chi desidera abbonarsi, sono disponibili opzioni che accorpano Sky TV con servizi aggiuntivi come Netflix per un periodo promozionale; in alternativa, l’accesso tramite Sky Go permette di iniziare a vedere subito le partite e le gare su dispositivi mobili. Chi segue la MotoGP troverà in Sky Sport un punto di riferimento fino al 2027 per le dirette esclusive dei Gran Premi.