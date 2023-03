Il Project Arrow EV Concept è stato sviluppato dall’Associazione dei Produttori di Ricambi per Autoveicoli (APMA) del Canada. Il progetto è stato creato per mostrare le capacità dei fornitori automobilistici canadesi e per dimostrare il potenziale dei veicoli elettrici in Canada.

Il governo federale e diversi governi provinciali hanno investito un totale di circa 8,2 milioni di dollari nel progetto. Il veicolo è stato progettato da quattro studenti della School of Industrial Design della Carleton University e assemblato presso la struttura di ingegneria automobilistica della Ontario Tech University.

È stata costruita utilizzando materiali e componenti di quasi 60 fornitori e, secondo l’APMA, il 97% dei materiali e dei componenti proveniva da aziende canadesi. Curiosità: il telaio composito della concept car è stato stampato in 3D (dalla società di software Xaba di Toronto).

Project Arrow EV: caratteristiche, design, dimensioni, motore

Il Project Arrow EV Concept si basa su una piattaforma SUV di medie dimensioni ed è alimentato da una batteria da 82,5 kWh, che garantisce un’autonomia di oltre 480 km, con un ulteriore aiuto da un pannello solare sul tetto. Il veicolo è dotato di un gruppo propulsore a doppio motore con una potenza totale di 550 cavalli.

L’esterno del Project Arrow EV Concept è caratterizzato da un assetto basso e largo e da una linea del tetto fluida. Si notano anche diversi elementi aerodinamici, come i deflettori attivi della griglia e lo spoiler posteriore.

Interni

L’interno della Project Arrow EV Concept è stato progettato con un’estetica pulita e minimalista e, naturalmente, con molto spazio. Include un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici e un ampio sistema di infotainment touchscreen. I sedili sono realizzati con materiali leggeri e traspiranti e l’illuminazione ambientale favorisce un’atmosfera rilassante e confortevole.

Il Project Arrow EV Concept include anche una serie di funzioni di sicurezza avanzate, come l’avviso di superamento della corsia, l’avviso di collisione in avanti e la frenata automatica di emergenza. Il veicolo è inoltre dotato di una serie di tecnologie di assistenza alla guida, come il cruise control adattivo e l’assistenza al parcheggio automatico, che contribuiscono a rendere la guida più comoda e sicura.

Non è prevista la trasformazione di questo concept in un veicolo di serie, né la costruzione di una seconda unità. Il veicolo elettrico Arrow è stato invece progettato per soddisfare le normative stradali canadesi e i suoi componenti possono essere prodotti in grandi quantità per le case automobilistiche.

