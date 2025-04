Introduzione alla promozione Nissan Qashqai e-Power

Fino al 30 aprile, Nissan offre una promozione imperdibile per la Qashqai e-Power, un SUV full hybrid che combina prestazioni elevate e tecnologia avanzata. Con un prezzo chiavi in mano di 35.400 euro, il modello è disponibile a un costo ridotto di 5.000 euro rispetto al listino ufficiale di 40.400 euro. Questo sconto è reso possibile grazie al contributo di Nissan e delle concessionarie aderenti, rendendo l’acquisto di un veicolo ibrido più accessibile per i consumatori.

Dettagli del piano di finanziamento

Il piano di finanziamento per la Qashqai e-Power prevede un anticipo di 9.058 euro e un pagamento mensile di 198,99 euro per 36 mesi, con un tasso di interesse nominale (TAN) del 4,99% e un tasso annuo effettivo globale (TAEG) del 5,95%. Al termine del contratto, è prevista una maxi rata finale di 23.432 euro. È importante notare che il contratto include un chilometraggio massimo di 30.000 km, con un costo di 0,10 euro/km per ogni chilometro in eccesso, il che potrebbe influenzare la decisione di acquisto per chi percorre frequentemente lunghe distanze.

Vantaggi della tecnologia e-Power

La Nissan Qashqai e-Power si distingue per la sua innovativa tecnologia ibrida, che utilizza un motore termico esclusivamente per generare energia elettrica, mentre la trazione è fornita da un motore elettrico. Questo sistema consente di evitare la necessità di ricarica esterna, offrendo un’esperienza di guida fluida e reattiva. Con una potenza totale di 190 CV, il veicolo garantisce prestazioni elevate e un’efficienza energetica ottimale. Inoltre, il valore futuro garantito offre flessibilità nella gestione del veicolo al termine del contratto, rendendo questa offerta ancora più allettante per i potenziali acquirenti.

Svantaggi e considerazioni finali

Tuttavia, ci sono alcuni aspetti da considerare prima di procedere con l’acquisto. L’anticipo iniziale richiesto è piuttosto elevato e la maxi rata finale potrebbe rappresentare un onere significativo per molti. Inoltre, la mancanza di coperture assicurative o pacchetti di manutenzione inclusi nel piano base potrebbe comportare ulteriori spese per i proprietari. È fondamentale valutare attentamente la sostenibilità economica del finanziamento e considerare eventuali costi aggiuntivi che potrebbero sorgere durante la durata del contratto.