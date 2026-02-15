promozioni, tesseramento e regole per i campionati regionali 2026

FMI Lombardia presenta le linee guida per la stagione agonistica 2026

La FMI Lombardia ha comunicato le direttive rivolte a piloti, moto club e famiglie in vista della stagione agonistica 2026. Le informazioni riguardano incentivi per i nuovi tesserati giovanili, modalità delle licenze fuoristrada, assegnazione dei numeri fissi 2026 per il motocross e dettagli operativi su calendario e classifiche.

Il documento ufficiale introduce un contributo destinato ai nuovi licenziati nelle categorie giovanili, con l’obiettivo di sostenere l’accesso alle gare e favorire il ricambio generazionale. Le misure puntano a contenere i costi iniziali per le famiglie e a incrementare la partecipazione dei giovani alle attività federali.

Le licenze fuoristrada sono descritte nello specifico per quanto riguarda requisiti, validità e procedure di rinnovo. Le indicazioni intendono uniformare le pratiche dei moto club e garantire il rispetto delle normative di sicurezza durante le manifestazioni.

Per il motocross sono state pubblicate le istruzioni relative ai numeri fissi 2026, che disciplinano l’assegnazione e l’utilizzo dei dorsali nelle competizioni. Le regole mirano a semplificare la gestione tecnica delle gare e a ridurre le controversie sui numeri.

Il comunicato contiene inoltre informazioni operative sul calendario 2026 e sulle classifiche allineate, utili per piloti e organizzatori nella pianificazione della stagione. Ulteriori dettagli e disposizioni tecniche sono disponibili nelle note federali rivolte ai tesserati e ai club.

Contributo per i nuovi licenziati: chi ne può usufruire

Il Comitato regionale ha attivato un contributo sportivo rivolto ai giovani tra gli 8 e i 13 anni. L’iniziativa riguarda chi richiede per la prima volta la licenza e intende partecipare ai campionati regionali delle specialità minicross, minienduro, minitrial e minimoto.

L’agevolazione copre integralmente i costi della licenza MINIOFFROAD/MINIROAD (€60,00), della tessera FMI del licenziato (€40,00) e della tessera Member FMI dell’esercente la patria potestà (€40,00), per un totale complessivo di €140,00. È previsto inoltre il rimborso del pettorale o del numero di gara quando applicabile.

Le modalità operative e i criteri di accesso sono richiamati nelle note federali rivolte a tesserati e club, dove sono disponibili anche le procedure per la richiesta del rimborso e la documentazione necessaria.

Modalità di richiesta e vincoli

Per accedere alla misura è necessario inviare la documentazione entro il termine indicato nelle note federali. La misura è riservata alle prime dieci richieste per specialità pervenute entro il 30 ottobre 2026 all’indirizzo mail [email protected], complete dei dati richiesti tramite l’apposito modulo.

Il contributo verrà liquidato al Moto Club di appartenenza dopo la verifica della partecipazione del giovane ad almeno il 50% delle prove del Campionato Regionale, indipendentemente dai risultati sportivi. Questa procedura intende sostenere le famiglie nelle fasi iniziali di avvicinamento delle nuove leve alle competizioni e segue le regole di rendicontazione indicate dalla federazione.

Licenza fuoristrada: nazionale e regionale a confronto

In occasione dell’avvio della campagna 2026, la FMI Lombardia ha chiarito le differenze operative tra la Licenza Fuoristrada Nazionale e la Licenza Fuoristrada Regionale, con particolare attenzione all’accesso alle competizioni e ai costi. La licenza nazionale autorizza la partecipazione a gare di livello nazionale, interregionale e regionale, secondo la normativa vigente nel 2026. La licenza regionale, introdotta come novità nel 2026, è pensata per ridurre le barriere economiche all’ingresso e favorire la partecipazione a gare nell’ambito territoriale di competenza.

L’implementazione della licenza regionale risponde all’obiettivo federale di sostenere le nuove leve e le famiglie nelle fasi iniziali di avvicinamento allo sport, garantendo al contempo la conformità alle regole di rendicontazione stabilite dalla federazione. Restano in vigore i requisiti tecnici e le procedure di tesseramento già indicate nelle note del comitato.

Vantaggi della licenza regionale

La licenza fuoristrada regionale riduce i costi per la partecipazione ai campionati regionali, favorendo l’accesso dei giovani e il rinnovo delle liste di partenza. La misura ha un evidente impatto economico per famiglie e moto club, poiché comporta oneri inferiori rispetto alla licenza nazionale.

La Federazione Motociclistica Italiana ha pubblicato approfondimenti per chiarire ambiti di validità e le limitazioni della nuova tipologia di tesseramento. Restano fermi i requisiti tecnici e le procedure di tesseramento già indicate nelle note del comitato; i documenti FMI contengono istruzioni operative per l’applicazione a livello regionale.

Numeri fissi motocross e procedure operative

Il rilascio dei numeri fissi regionali 2026 per il motocross è riservato esclusivamente a chi ha partecipato ad almeno una prova del Campionato Regionale MX nel 2026. La condizione vale indipendentemente dai risultati ottenuti.

La gestione delle richieste e delle assegnazioni avviene tramite il portale https://gestionenumeri.mgmtiming.it. Il sistema coordina le domande e le conferme secondo le modalità indicate dal comitato regionale.

Per richiedere il numero fisso è previsto il pagamento di €20,00 direttamente al Co.Re contestualmente alla richiesta di licenza 2026. Dopo il versamento, il Co.Re abiliterà l’accesso al sito per completare la procedura di conferma o scelta del numero gara.

La prelazione sui numeri segue le regole e le procedure di tesseramento già indicate nelle note del comitato. I documenti federali contengono istruzioni operative per l’applicazione a livello regionale.

Eventuali chiarimenti o variazioni saranno pubblicati dal Co.Re e riportati nei canali ufficiali della Federazione Motociclistica Italiana.

Passaggi pratici per i club e i piloti

In seguito alle comunicazioni ufficiali del Co.Re, i Moto Club dovranno informare tempestivamente i propri tesserati sulle scadenze previste.

I club devono verificare che il pagamento relativo all’richiesta del numero sia eseguito contestualmente alla procedura di rinnovo o di prima emissione della licenza.

Questo flusso operativo garantisce ordine nella distribuzione dei numeri e assicura il rispetto del criterio di prelazione basato sulla partecipazione nel 2026.

Calendario 2026 e classifiche 2026

La FMI Lombardia ha pubblicato il calendario 2026 del campionato regionale, aggiornato al 22 gennaio 2026. Il documento è disponibile nella sezione Promoters->FMI(Lombardia)->Calendario del portale ufficiale. Si raccomanda di consultare la data dell’ultimo aggiornamento per verificare eventuali modifiche al programma.

Le classifiche assolute della stagione 2026 sono state rese note e allineate con i dati ufficiali con riferimento al 25 ottobre 2026. Eventuali discrepanze devono essere segnalate via email, specificando classe, categoria, nome e cognome del pilota, numero e descrizione dell’anomalia. La segnalazione faciliterà la verifica e l’eventuale rettifica da parte degli uffici federali.

Per maggiori dettagli e per il download del modulo relativo al contributo per nuovi licenziati è disponibile il sito ufficiale della fonte: www.fmilombardia.it.

Le comunicazioni della FMI Lombardia sono finalizzate a fornire strumenti pratici per aumentare la partecipazione, sostenere i giovani e semplificare le procedure amministrative dei Moto Club. Il materiale pubblicato include moduli e indicazioni operative utili agli uffici e alle società sportive coinvolte.