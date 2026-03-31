Pulsar NS 400: una 400 accessibile con elettronica e prezzo da 125

La scena delle naked di piccola-media cilindrata riceve un nuovo protagonista: la Bajaj Pulsar NS 400. Progettata per inserirsi nel segmento A2, questa moto combina un pacchetto tecnico moderno con un prezzo che la rende immediatamente interessante per chi cerca prestazioni accessibili senza rinunce in elettronica e dotazione. Per ora la commercializzazione è concentrata in Spagna, ma le caratteristiche la rendono rilevante per il mercato europeo più ampio.

All’apparenza la NS 400 è una proposta concreta per chi vuole fare il salto da una 125 o cercare un mezzo urbano e turistico capace di offrire anche divertimento in curva. Con un equilibrio tra potenza, peso e tecnologia, punta a differenziarsi non tanto per l’originalità del progetto quanto per il rapporto tra ciò che offre e il prezzo richiesto.

Motore e prestazioni

Al centro della moto c’è un monocilindrico da 373 cc progettato per erogare circa 39 CV e una coppia di 34 Nm. Questa unità è pensata per rispettare i limiti della guida A2 senza rinunciare a una risposta pronta ai medi regimi, utile sia nel traffico che in autostrada. Il cambio a sei marce è supportato da una frizione antisaltellamento, che migliora la stabilità alla scalata, mentre la rapportatura e la gestione consentono una guida fluida per piloti in fase di crescita tecnica.

Comportamento su strada

La massa contenuta, con un peso dichiarato di 174 kg in ordine di marcia, contribuisce a una guida maneggevole e a una buona facilità di controllo nelle manovre a bassa velocità. In percorrenza la moto mostra un equilibrio tra agilità e stabilità, favorito anche dal telaio e dall’assetto studiati per un utilizzo misto che spazia dalla città ai percorsi più guidati.

Dotazione e elettronica

Uno dei punti di forza commerciali della NS 400 è la dotazione: di serie troviamo un quickshifter per cambi senza frizione, forcelle rovesciate con steli da 43 mm, e una serie di sistemi elettronici che arricchiscono l’offerta. La presenza di più mappe di erogazione è un elemento chiave per adattare il carattere del motore alle situazioni di guida.

Modalità di guida e sicurezza

La moto propone quattro modalità di guida — Road, Sport, Rain e l’insolita Off-Road — pensate per modificare la risposta del gas e il comportamento dell’elettronica in funzione delle condizioni. Completano il pacchetto soluzioni che migliorano la sicurezza attiva e il controllo, rendendo la NS 400 adatta anche a chi sta ancora prendendo confidenza con moto più potenti.

Prezzo e impatto sul mercato

Il dato che più ha attirato l’attenzione è il prezzo: in Spagna viene offerta a €4.500 franco concessionario, un listino che la mette in concorrenza diretta non con altre 400 ma con molte 125 grazie al rapporto qualità-prezzo. Questo posizionamento provoca riflessioni immediate su come i produttori tradizionali dovranno adattare le loro strategie nei segmenti di ingresso.

Per dare un termine di paragone, alcuni modelli da 125 molto diffusi sul mercato superano il prezzo della Pulsar, rendendo la proposta Bajaj particolarmente attraente per chi valuta il rapporto costo/prestazioni come fattore decisivo nell’acquisto.

Distribuzione e prospettive europee

Al momento la vendita è limitata al mercato spagnolo, ma la struttura di gruppo e le sinergie con marchi come KTM offrono spunti concreti per un’espansione. La presenza di una rete di distribuzione già avviata potrebbe velocizzare l’ingresso in altri Paesi europei, dove la NS 400 potrebbe trovare un pubblico interessato a un’alternativa economica e ben equipaggiata alle proposte consolidate.

In sintesi, la Bajaj Pulsar NS 400 rappresenta una scelta pragmatica: combina un motore capace, una dotazione ricca (quickshifter, frizione antisaltellamento, forcelle USD) e un prezzo che ridefinisce le attese per la categoria. Resta da vedere come risponderà il mercato europeo se e quando l’offerta sarà estesa oltre la Spagna.